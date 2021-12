Bucherscheinung: Glaubens-Frage

„Glauben Sie noch – oder wissen Sie schon?“ – diese Frage stellt der 1939 in Sierning, Oberösterreich, geborene Helmut Kerschbaum an die Leser seines neuesten Buches. Kerschbaum war viele Jahre hindurch in der Textilindustrie in leitenden Funktionen tätig, lebte und arbeitete in Holland, Italien, Tschechien, dann in Österreich als Werksleiter der Firma Steilmann, zuerst in Korneuburg, später in Dietmanns im Bezirk Waidhofen, wo er heute auch sein Domizil hat. Seit seiner Pensionierung widmet er sich vorrangig dem Schreiben. In seinem ersten Buch erzählte er über sein eigenes Leben, seine Familie und seinen beruflichen Werdegang. Das Zweite war der österreichischen Fußballlegende Matthias Sindelar gewidmet – Kerschbaum ist fußballbegeistert und leidenschaftlicher Fan des Sportklubs Austria Wien.

In seinem vor Kurzem erschienenen dritten Werk setzt er sich nun mit den abrahamitischen Religionen Judentum, Christentum und Islam auseinander. Angeregt durch die Lektüre des Buches „Jesus Christus – Die Wahrheit über den wahren Menschen“ von dem 1945 in Gmünd geborenen Aufdeckerjournalisten Alfred Worm ging Kerschbaum der Frage nach, warum Jesus von diesem Autor so sehr in Frage gestellt wird.

Doch bevor er begann, sein Buch zum Thema dieser drei monotheistischen Religionen zu schreiben, beschäftigte er sich viele Jahre lang intensiv mit dem Alten und dem Neuen Testament, der Thora und dem Koran, las themenbezogene Bücher, studierte Publikationen, Abhandlungen und Traktate, aus denen er umfangreiches und strukturiertes Wissen über die drei Religionen erwarb. Nur so konnte er die an sich selbst gestellten hohen Ansprüche an Detailgenauigkeit und Sorgfalt erfüllen.

Die durch die Lektüre all dieser Schriften gewonnenen Einsichtnahmen, Feststellungen, Deutungen und Interpretationen hält er in seinem Buch „Glauben Sie noch – oder wissen Sie schon?“ fest. Die akribische Wiedergabe von Zitaten aus den Werken ergänzt und kommentiert er fortlaufend mit eigenen, zumeist kritischen Stellungnahmen zu den manchmal widersprüchlichen Erzählungen in den von den Religionen als alleinige Wahrheit dargestellten heiligen Schriften.

Der Leser des anspruchsvollen Buches – gleichgültig ob gläubiger Christ, Agnostiker oder Atheist – kann viele neue Erkenntnisse gewinnen, wird aber auch mit manchen der von Kerschaum geltend gemachten Postulate weniger oder gar nicht einverstanden sein. Kerschbaum sieht sich indes, wie er sagt, nicht als Missionar des Atheismus, sondern der Aufklärung. Er will die Menschen zum Denken auf wissenschaftlicher und empirischer Basis und zum Hinterfragen der als gegeben hingenommenen Thesen anregen. Das war der Antrieb für ihn, dieses Buch zu schreiben.

Der 442 Seiten starke Band von Kerschbaum ist in den Buchhandlungen des oberen Waldviertels oder direkt beim Autor selber (helke@aon.at) zum Preis von 30 Euro erhältlich.