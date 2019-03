Rund die Hälfte aller Haushalte in Dietmanns bekommt nun doch die Chance auf einen Glasfaseranschluss: Per Dringlichkeitsantrag legte Bürgermeister Harald Hofbauer einen Fördervertrag des Landes NÖ vor, durch den die Marktgemeinde Dietmanns eine summe von 480.000 Euro in Form eines nicht rückzahlbaren Darlehens für den Glasfaserausbau erhält.

Da in der Gemeinde die 40-Prozent-Hürde für den Breitbandausbau im Rahmen der Pilotregion Zukunftsraum Thayaland nicht erreicht worden war, wäre Dietmanns ein „weißer Fleck“ auf der Glasfaser-Landkarte geblieben.

"Zum Glück gibt es mittlerweile einen Schulterschluss"

Bedingung für die Förderung ist, dass die Nögig den Ausbau durchführt. Etwa 240 Haushalte könnten angebunden werden. „Zum Glück gibt es mittlerweile einen Schulterschluss zwischen Nögig und A1. Dort, wo es eine große Interessentendichte gibt, wird Glasfaser verlegt werden, die übrigen Bereiche können über die bestehenden Kupferleitungen von A1 mit Breitband versorgt werden“, erklärte Hofbauer in der Sitzung.

Der Ausbau soll bis Ende 2020 abgeschlossen werden. „Der Vorteil ist, dass wir bei dieser Variante bei der Wahl der Verlegungsroute mitreden können, und uns nicht alle neu asphaltierten Straßen aufgraben lassen müssen“, betonte Hofbauer. Auf jeden Fall solle eine Glasfaser-Route entlang der Hauptstraße entstehen: „Wie es sich vom Zentrum weg entwickeln wird, wird man sehen.“ Der Vertrag wurde in der Sitzung des Gemeinderates einstimmig angenommen.