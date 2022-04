Familienfreundliche Gemeinde: Mit Lizenz zum Sprayen

Werbung

Graffiti-Kunst für den neuen Kommunikationsplatz und die Bar im neuen Foyer des Gemeindesaals in Dietmanns - das ist kein jugendliches Vergehen, sondern vom Bürgermeister höchstpersönlich angeordnet. Auch so funktioniert Bürgerbeteiligung am Weg zur Zertifizierung zur familienfreundlichen Gemeinde mit dem UNICEF-Zusatzzertifikat „Kinderfreundliche Gemeinde“.

Bereits im Winter 2021 startete die Gemeinde Dietmanns gemeinsam mit Jugendlichen unter Begleitung von Graffiti-Künstlerin SUIZ Sarah-Maria Kupfner aus Gars am Kamp die Planungen für das Graffiti am neuen Kommunikationsplatz und in der Bar des neuen Foyers. Es wurden Skizzen angefertigt und überlegt, welche Motive am passendsten sind. Dabei hatten die Jugendlichen aber (fast) alle Freiheiten. „Uns als Gemeinde war es wichtig, dass auch die Jugend Teil bei der Gestaltung dieser Plätze ist und sich damit mehr verbunden fühlt.“, meint Bürgermeister Harald Hofbauer.

„Auf den Umsetzungsworkshop haben sich alle schon sehr gefreut und waren gespannt auf das Endergebnis. Ich denke, dass es auch ein wichtiger Schritt in Richtung familienfreundliche Gemeinde war“, meint Jugendgemeinderätin Agnes Hofbauer.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Den ersten großen Auftritt haben die Kunstwerke am 11. und 12. Juni, denn da werden der Kommunikationsplatz und das neue Foyer feierlich eröffnet.

