Gemeinderat: Entschädigung für Grundeigentümer

Die Eigentumsverhältnisse des Thayaland-Radweges in der Gemeinde Dietmanns sind nach der Asphaltierung genau durchleuchtet worden. Für jene, die ein Teilgrundstück dafür abgetreten haben, gibt es eine kleine Entschädigung.

Der Gemeinderat stimmte bei seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause für diese Entschädigung. „Im Zuge der Asphaltierung des Radweges in unserer Gemeinde erfolgten eine Vermessung und die danach notwendigen Um- und Entwidmungen. Die betroffenen Eigentümer, die kleine Teilbereiche ihres Grundes abgetreten haben, erhalten zwei Euro pro Quadratmeter als Entschädigung“, erklärt Bürgermeister Harald Hofbauer (SPÖ).

Delegierte für Leader-Region bestellt

Für die neue Leaderregion „Thayaland“, die bis 2023 geschaffen werden soll, wurden Tanja Dangl und Bürgermeister Harald Hofbauer als Delegierte der Gemeinde Dietmanns bestellt.

Subventionen für Eislaufplatz, Klimaticket und Feuerwehr

Förderungen wurden ebenfalls gewährt. So wird der Eislaufplatz in Waidhofen mit 60 Cent pro Hauptwohnsitzer – davon gibt es 1.041 – unterstützt. „Das ist für uns alle ein Versuch, aber durch die Nähe zum einzigen Kunsteislaufplatz im Bezirk Waidhofen könnten doch viele von unserer Gemeinde diese Anlage in Anspruch nehmen“, meint der Bürgermeister dazu.

Alle Hauptwohnsitzer, die sich heuer ein Klimaticket besorgen, erhalten eine Gemeindeförderung von maximal 100 Euro. „Da das Semesterticket für Studierende weggefallen ist, wollen wir damit einen Beitrag leisten, damit viele auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Diese Unterstützung ist auf ein Jahr befristet.“ Die Feuerwehr Dietmanns kauft um rund 27.000 Euro einen hydraulischen Rettungssatz an, die Gemeinde übernimmt 20.000 Euro.

Für zwei Mittelschüler aus Dietmanns gibt es je 30 Euro für deren Teilnahme an den Wientagen und einer Projektwoche.

Bauwerber müssen Ergänzungsabgabe zahlen

Mit dem für Bürgermeister Hofbauer „leidigen Thema Aufschließungsergänzungsabgabe“ musste sich der Gemeinderat ebenfalls beschäftigen. Von zwei Bauwerbern, die Umbauten durchführen, gab es dazu nämlich Förderansuchen, die auch positiv behandelt worden sind.

„Leider müssen wir diese Abgabe nach wie vor noch vorschreiben. Der Landtag hat die Abschaffung leider noch nicht beschlossen. Ich hoffe, dass dies bald passiert. Diese Abgabe ist nämlich ungerecht“, stellt Hofbauer seine Sicht dazu klar. Die beiden vorgeschriebenen Aufschließungsergänzungsabgaben gibt es 1.937 Euro sowie 1.687 Euro gefördert.

Alle Beschlüsse erfolgten einstimmig.

