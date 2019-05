Die Gemeinde will die Versorgung mit einem schnellen Internet gewährleistet wissen. Bürgermeister Harald Hofbauer stellte im Dorfgespräch am Freitag der Vorwoche den knapp 35 anwesenden Bürgern zwei Optionen vor.

Die NÖ Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGiG) will Glasfaser bis direkt vor die Haustür verlegen, möglicherweise nicht flächendeckend. A1 denkt dagegen an einen Glasfaserring, von dem aus Kupferleitungen zu den Haushalten führen.

„Das Legen von Glasfaser bringt sehr viel“, denkt Hofbauer an hohe Geschwindigkeiten, die so erzielt werden können. „Aber es zerstört auch viel an Infrastruktur. Wir müssen neu aufgraben, das sage ich ganz offen. Das halbiert die Lebensdauer einer Straße.“

Flächendeckendes Glasfaser gehe sich finanziell nicht aus. Das heißt: Straßenzüge können durch die Finger schauen, auch wenn dort Glasfaser gewünscht wird. Gewiss ist, dass der Osthang diese Infrastruktur erhalten kann.

A1 Telekom Austria habe versichert, dass trotz der Zwischenschaltung eines Kupferkabels 100 Megabit pro Sekunde erreicht werden können. Der Vorteil: Jeder der 560 Haushalte kann davon profitieren. „A1 ist der Errichter, die Dienstanbieter können gewählt werden“, führt der Bürgermeister aus. Er kann Förderungen für das Projekt lukrieren: „Für den Breitband-Ausbau gibt‘s ein zweckgebundenes Geld.“

Wohin die Tendenz unter den Dorfgespräch-Gästen geht, kristallisierte sich schnell heraus. „Bei A1 hat jeder die Chance, dass er angeschlossen wird“, verdeutlicht ein Mann. „Mir persönlich wäre Glasfaser bis ins Haus lieber“, meldet sich ein anderer zu Wort. Der Bewohner möchte aber ebenso nicht, dass andere überhaupt kein schnelles Internet haben und damit abgeschottet sein könnten.

„Ich glaube, du könntest unseren Söhnen keine größere Freude machen“, lobte eine Zuhörerin den Einsatz des Gemeindechefs. Er nahm die Präferenz als Entscheidungsgrundlage mit ins Amtshaus. Hat A1 den Auftrag in der Tasche, kann der Breitband-Ausbau schnell vorangehen, auch weil an bereits vorhandene Glasfaser-Leitungen geknüpft werden kann.