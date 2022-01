Harald Hofbauer: „Größere Sanierungen sind abgeschlossen“

Die Abschlussphase des Amtshaus-Umbaues, die Asphaltierung des Rad-Verbindungsweges zwischen Hollenbach und Dietmanns, ein Veranstaltungsbetrieb unter wechselnden Corona-Auflagen und der Abschluss der wesentlichen Kanal- und Wasserleitungsarbeiten vor den Materialpreissteigerungen durch die Pandemie – das vergangene Jahr war ein bewegtes in der Marktgemeinde Dietmanns. Bürgermeister Harald Hofbauer (SPÖ) blickt im Gespräch mit der NÖN auf 2021 zurück und gibt einen Ausblick auf das neue Jahr 2022.

NÖN: Was waren für Sie die wichtigste Vorhaben, die 2021 in Dietmanns umgesetzt werden konnten?

Harald Hofbauer: Das wesentlichste Projekt war der Amtshaus-Umbau, der zwar nicht ganz termingerecht, aber doch Ende August bzw. Anfang September abgeschlossen werden konnte. Was mich wirklich freute war, dass für den Herbst etliche Veranstaltungen und Feiern im adaptierten Gemeindesaal gebucht waren. Leider mussten die meisten wegen Corona abgesagt werden, aber immerhin konnten im Oktober unsere Kabarett-Abende noch stattfinden. Ab Ende Oktober hätten die Geburtstagsfeiern und Hochzeiten begonnen, aber daraus wurde leider nichts, und jetzt fallen auch die Ballveranstaltungen ins Wasser.

Es gab ja bis dato keine Eröffnungsfeier für den Amtshaus-Umbau. Ist da noch etwas geplant?

Hofbauer: Wir hätten vor, am Wochenende des 11. und 12. Juni den Saal wirklich offiziell mit einer größeren Feierlichkeit zu eröffnen. Das soll am 11. Juni am Nachmittag und Abend passieren, es wird eine Big Band kommen. Am 12. Juni wird dann der Jahrmarkt stattfinden.

Wie sah es 2021 mit Infrastruktur-Maßnahmen aus?

Hofbauer: Wir haben uns von Corona nicht aufhalten lassen und kleinere Kanal- und Wasserleitungs-Sanierungen durchgeführt. Wir haben in der Kellergasse und der Süd-Siedlung Inliner-Sanierungen gemacht und sind jetzt in der Gemeinde auf einem Stand, wo wir 80 Prozent der Kanal- und Wasser-Infrastruktur neu gemacht haben. Wir sind froh, dass wir das über die Bühne gebracht haben, bevor die Materialpreise so massiv gestiegen sind. Mit den Sanierungen wurde schon vor meiner Amtszeit im Jahr 1998 begonnen, und jetzt können wir sagen, dass keine größeren Maßnahmen mehr anstehen. Das ist beruhigend zu wissen.

Da gab es ja noch dieses leidige Thema mit dem geschotterten Verbindungsweg zwischen Hollenbach und Dietmanns, wo man sich sprichwörtlich die Zähne ausschlug...

Hofbauer: Da ist es uns im Vorjahr endlich gelungen, diese Straße gemeinsam mit dem Zukunftsraum Thayaland und dem Land NÖ zu asphaltieren und damit staubfrei zu bekommen. Dieses Thema beschäftigte mich seit meinem Amtsantritt im Jahr 2010. Jetzt wäre es noch schön, den Verbindungsweg vom Waldbad in Groß-Siegharts nach Dietmanns zu asphaltieren. Dazu gibt es schon Gespräche im Zukunftsraum.

Was wurde eigentlich aus dem von der Gemeinde gekauften Haus in der Hollenbacher Straße? Da sollte ja eine Radweg-Einstiegsstelle entstehen?

Hofbauer: Da haben wir 2021 nichts gemacht, weil wir in Richtung Amtshaus-Umbau priorisieren mussten. Aber jetzt gehen wir es an. Es wird eine Rad-Einstiegsstelle entstehen, und wir werden das Gebäude so adaptieren, dass wir es im dortigen Sprengel als Wahllokal nutzen können. Das sollte bis Mai oder Juni abgeschlossen sein. Bei der Radweg-Einstiegsstelle wird es ein überdachtes Tor und einen Garten geben, der als Rastplatz mit Tischen und Bänken ausgestattet wird.

Was wird heuer sonst noch in Dietmanns geschehen?

Hofbauer: Wir wollen die bis jetzt noch nicht erfolgte Umgestaltung des Gemeindeamts selbst angehen, inklusive Wärmedämmung und Fenster. Was wir uns auch anschauen wollen, ist ein vermehrter Fokus auf erneuerbare Energie. Wir evaluieren gerade drei oder vier Standorte auch für größere Photovoltaik-Anlagen. Unser erstes Projekt, das wir mit einer Bausteinaktion finanziert haben – die 20 kWp-Anlage auf dem Dach des Gemeindesaals, ist jetzt zehn Jahre her und war ein voller Erfolg. Die Zinsen von 3,5 Prozent pro Jahr für die Bausteine werden heuer ausbezahlt. Die Kosten für die Anlage und die Zinsen hatten wir schon nach acht Jahren herinnen. Für weitere Projekte werden wir wieder auf eine Bausteinaktion setzen. Denn das ist eine Win-Win-Situation: Das Geld bleibt in der Region, und die Erträge kommen uns zugute.

