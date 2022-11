ÖKB: Auszeichnung für Brunner

Die Neuwahl des ÖKB Ortsverbandes Dietmanns erfolgte bei der Generalversammlung im Beisein von Präsident Josef Pfleger, Hauptbezirksobmann Edwin Miksche, Bürgermeister Harald Hofbauer sowie Funktionären der Nachbarverbände. Obmann Karl Brunner berichtete ausführlich über die zahlreichen Tätigkeiten und Aktivitäten des Verbandes der letzten Jahre. Waren die Aktivitäten im Jahr 2020 pandemiebedingt weniger, gab es im Jahr 2022 bereits wieder zahlreiche Ausrückungen und Tätigkeiten.

Obmann Karl Brunner bedankte sich für die gute und kameradschaftliche Zusammenarbeit in seiner Funktionszeit. Danach wurden verdiente Mitglieder ausgezeichnet. Mit der Ortsmedaille in Bronze wurde Bernd Wesely jun., mit der Ortsmedaille in Silber Leopoldine Gabler, Margaret Tyrer-Nikodim und Inge Pfingstner bedacht. Das Leistungsabzeichen vom heiligen Martin in Bronze erhielt Wolfgang Leithner, jenes in Silber Dietmar Zwerina und Michael Müller.

Die Neuwahl wurde von Präsident Josef Pfleger geleitet, alle Funktionen wurden einstimmig gewählt. Der neue Vorstand setzt sich zusammen aus: Obmann Dietmar Zwerina, Obmann-Stv. Bernd Wesely, Schriftführer Florian Layer, Kassier Florian Brunner sowie die Rechnungsprüfer Margit Drlo und Karin Kluiber.

Karl Brunner wurde von der Generalversammlung zum Ehrenobmann ernannt und erhielt für seine Verdienste das Landesverdienstkreuz in Gold des ÖKB NÖ. Den ausgeschiedenen Funktionären wurde eine Dank- und Anerkennungs-Urkunde überreicht.

