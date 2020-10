Jürgen Scheidl ist entsetzt: Bei seinem Auto wurden in der Nacht auf Montag an zwei von vier Rädern jeweils zwei Radschrauben entfernt. Nur durch Zufall hatte er den gefährlichen Sabotageakt entdeckt.

Gelockerte Schrauben nur durch Zufall entdeckt

„Ich bin heute in der Früh zu meinem Auto gegangen und habe meinen Rucksack auf die Beifahrerseite gestellt. Dann dachte ich mir, ich will noch schnell einen Schluck trinken und eine Zigarette rauchen. Ich ging ums Auto und entdeckte, dass rechts vorne und links hinten zwei von vier Radschrauben fehlten und am Boden lagen“, erzählt Scheidl im Telefonat mit der NÖN.

Scheidl: Schon mehrere Vorfälle in Groß Siegharts und Dietmanns

Hätte er nicht die „Ehrenrunde“ um seinen Wagen gedreht, wäre er mit den fehlenden Radschrauben zur Arbeit gefahren. Laut Scheidl habe es in letzter Zeit mehrere Vorfälle dieser Art in Groß Siegharts und Dietmanns gegeben, unter anderem auch bei seiner Schwiegermutter.

privat Die entfernten Radschrauben fand Jürgen Scheidl am Boden liegend vor.

Er verständigte sofort die Polizei und erstattete Anzeige. „Die Polizeibeamten waren auch sprachlos, dass jemand so etwas macht“, ist Scheidl fassungslos.

Zwei Anzeigen, Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Die Polizeiinspektion Groß Siegharts bestätigt, dass es zwei Anzeigen wegen gelockerter bzw. entfernter Radschrauben gibt. Man werde die Streifentätigkeit in Dietmanns verstärken. Zugleich bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe: Verdächtige Beobachtungen sollen bei der Polizeiinspektion Groß Siegharts, Tel. 059/1333463 gemeldet werden.

Rat der Polizei: Radschrauben vor Abfahrt kontrollieren

Außerdem rät die Polizei Fahrzeuglenkern,vor der Abfahrt den richtigen Sitz der Radschrauben zu prüfen. In der Zwischenzeit laufen die Ermittlungen. Sollte es zu einer weiteren Häufung derartiger Fälle kommen, wäre eine Sammelanzeige bei der Staatsanwaltschaft der nächste Schritt.