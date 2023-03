DIGBIZ AWARD 2023 HAK Waidhofen an der Thaya hat beste Geschäftsidee

Lesezeit: 3 Min Thomas Peischl

Das Siegerteam der HAK Waidhofen: Georg Schlager, Carina Pöppl und Betreuungslehrer Matthias Hartl. Foto: HAK Waidhofen

550 Schülerinnen und Schüler aus 19 digBiz HAKs aus ganz Österreich kamen ins Haus der Digitalisierung in Tulln angereist, um die besten Diplomarbeitsprojekte von 14 digBiz HAKs hautnah zu erleben. Die HAK Waidhofen an der Thaya siegte in der Kategorie „Beste Geschäftsidee“ mit ihrem Projekt „MatchYourPet“.