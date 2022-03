Lehrlingsausbildung: Vom Bürojob zur Werkzeugbautechnik

Nach ein paar Jahren in einem Bürojob war für die 23-jährige Mandy Grüneis eines klar: „Ich will nicht nur im Büro sitzen“.

Mit diesem Gedanken im Hinterkopf schaute sie sich verschiedene alternative Berufe an und schnupperte auch bei TE Connectivity in Dimling. „Da wusste ich dann, das ist es“, erzählt Grüneis von ihrem Entschluss, den Bürojob an den Nagel zu hängen und stattdessen eine Lehre als Werkzeugbautechnikerin zu starten. Dreieinhalb Jahre beträgt die Lehrzeit, inklusive Nachholen der Matura. „Das ist ein super Angebot, das sollte jeder, der die Chance kriegt, nutzen“, betont Grüneis.

„Die Lehre mit Matura ist eine gute Kombination, man ist damit für die weitere Karriere breiter aufgestellt“, sagt auch Lehrlingsausbilder Robert Wenisch, und spricht aus eigener Erfahrung: „Ich habe selber die Matura nachgemacht.“

Mandy Grüneis begann ihre Lehre im Oktober 2021: „Seitdem habe ich in verschiedene Abteilungen hineingeschnuppert, musste drehen, fräsen und schleifen lernen. Es herrscht eine tolle Zusammenarbeit in der Firma“, ist Grüneis zufrieden mit ihrer Berufswahl.

19 Lehrlinge in Ausbildung, sechs neue pro Jahr

Derzeit bildet TE Connectivity 19 Lehrlinge aus, pro Jahr werden sechs neue Lehrlinge aufgenommen. „Das ist eine überschaubare Zahl. Ich kann mich genau davon überzeugen, was jeder kann und wo man nachhelfen muss“, merkt Wenisch an. Durch die gut ausgestattete Lehrlingswerkstatt erfolgt die Ausbildung nach dem neuesten technischen Standard. „Wir haben zum Beispiel extra eine Software für die Schaltplanerstellung gekauft, mit der die Lehrlinge bei Projekten mit konkreten Warenkörben unserer Lieferanten arbeiten können – so wie man das später auch im Beruf tun wird“, erklärt Wenisch.

Das neueste „Spielzeug“ in der Werkstatt ist ein 3D-Scanner, mit dem Objekte dreidimensional erfasst und später mittels 3D-Drucker nachgedruckt werden können. „Wir haben mit der Lehrlingswerkstatt den 3D-Druck in der Firma etabliert“, zeigt Wenisch auf. „In den Ausbildungsplänen sind die Themen 3D-Scanner und 3D-Drucker gar nicht enthalten, darum müssen wir unsere Leute selber in diesen Bereichen ausbilden“, fügt der Ausbilder hinzu. Eine wichtige Rolle in der Firma spielt auch die englische Sprache, da der Mutterkonzern TE Connectivity seinen Sitz in den USA hat. „Wer höhere Positionen anstrebt, kommt da nicht darum herum. Wir üben auch mit den Lehrlingen“, sagt Wenisch. Es könne da auch schon mal einen „English Day“ geben.

Seit kurzem hat Wenisch neben der Lehrlingsausbildung übrigens eine weitere Aufgabe: Der Zugskommandant der FF Kleinzwettl ist nun auch Brandschutzbeauftragter der Firma.

