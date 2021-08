Eine 20-jährige Lenkerin war mit ihrem Auto von Pfaffenschlag kommend in Richtung Waidhofen/Thaya unterwegs. Bei der Ortseinfahrt von Dimling hielt sie ihr Fahrzeug an und wollte links auf die Landesstraße 8131 einbiegen. Eine nachkommende Lenkerin übersah eigenen Angaben nach den vor ihr anhaltenden PKW und krachte in das Heck des vor ihr haltenden PKWs. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralles nach vorne geschleudert und die Lenkerin im Inneren des Wagens eingeschlossen.

Die Feuerwehr Waidhofen konnte die Fahrzeugtüren des Unfallwagens rasch ohne weitere Hilfsmittel öffnen und führte die Personenversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch. Die zweite Lenkerin hatte Glück und blieb unverletzt. Die verletzte Lenkerin wurde anschließend vom Roten Kreuz ins Landesklinikum Waidhofen/Thaya gebracht.