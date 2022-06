Neuer Eingang bei TE-Connectivity

Werbung

In die Jahre gekommen und nicht mehr zur neuen Fassade passend war der Haupteingang der Firma TE Connectivitiy in Dimling. Nun wurde rechtzeitig vor dem Tag der offenen Tür am kommenden Wochenende der Eingangsbereich modernisiert.

„Der alte Eingang stammte aus den 1970ern, die Barrierefreiheit war zwar gegeben, aber nach heutigen Maßstäben recht eingeschränkt. Der Bereich wirkte einfach gegenüber dem Rest des Gebäudes wie aus der Zeit gefallen“, fasst Werksleiter Christian Zotter zusammen. 85.000 Euro nahm man bei TE Connectivity in die Hand, um den Eingangsbereich neu zu gestalten.

„Der alte Eingang wurde abgerissen. Die Arbeiten begannen im April, während des Abrisses und der Errichtung des neuen Eingangs musste ein provisorischer Noteingang geschaffen werden, der durch einen Wachdienst kontrolliert und in der Nacht abgebaut wurde“, erklärt Projektleiter Herbert Wagner. Die Sicherheitsvorkehrungen seien nötig gewesen, da pro Tag hunderte Leute – Mitarbeiter, Lieferanten, Besucher – das Firmengelände betreten und man sicherstellen müsse, dass keine unbefugten Personen Zutritt erhalten, sowohl aus Gründen der Sicherheit als auch um Werksspionage zu unterbinden.

Denn Dimling ist das internationale Kompetenzzentrum für die Relaisentwicklung und -fertigung im Konzern, in dem neue Produktionsmethoden entwickelt und getestet werden. Einen Einblick wird die Bevölkerung am 10. und 11. Juni bei den Tagen der offenen Tür erhalten. „Wir wollen unseren Betrieb in der Region herzeigen,und den Menschen vorführen, was hinter diesen Mauern geschieht. Einige neue Mitarbeiter sind oft verwundert, dass man für die Herstellung eines altbekannten Produkts wie Relais modernste Hochtechnologie braucht“, sagt Zotter.

Mehrere Jobs ausgeschrieben

Die Region könne mit technischer Kompetenz der Fachkräfte punkten. Offene Stellen gibt es bei TE Connectivity durch den derzeit großen Anstieg an Projekten immer, sowohl im Bereich der Produktion als auch im Engineering und im Büro. Millioneninvestitionen in moderne Produktionsanlagen geben den Mitarbeitern eine langfristige Perspektive am Standort Dimling.

Zotter ist aber nicht nur mit der Fachkräfte-Kompetenz zufrieden, sondern auch mit der Arbeit der heimischen Professionisten. „Wir haben den neuen Eingang mit regionalen Firmen gebaut, die sich in einem normalen Ausschreibungsverfahren als Bestbieter erwiesen haben. Das zeigt, wie konkurrenzfähig unsere Handwerksbetriebe sind.“

