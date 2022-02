TE Connectivity investiert Millionen in Produktion

Keine Rede von Corona-Krise ist bei TE Connectivity: Im Laufe des vergangenen Jahres stieg der Mitarbeiterstand am Dimlinger Standort des weltweit tätigen Konzerns um gut 80 Beschäftigte an. Derzeit sind in Dimling 478 Mitarbeiter beschäftigt – und weitere Fachkräfte werden gesucht.

Begonnen hatte dieser Prozess bereits 2020, als sich durch das breit aufgestellte Kundenspektrum von TE Connectivity ein Auftragszuwachs in der Relais-Fertigung durch eine gestiegene Nachfrage nach Haushaltsgeräten ergab (die NÖN berichtete). Da in Dimling zuvor ein 2,3 Millionen Euro teurer Zubau errichtet worden war, der die konzerninterne Stellung des Dimlinger Werks als Kompetenzzentrum für die Relaisentwicklung festigte, lag es nahe, weitere Investitionen in diese Richtungen zu tätigen.

„Wir haben sukzessive begonnen, unseren Mitarbeiterstand im Produktionsbereich aufzubauen. Inklusive Ferialpraktikanten und vorübergehenden Beschäftigungen haben wir in den vergangenen 12 Monaten 136 Leute eingestellt, mindestens 80 davon sind jetzt permanent im Betrieb geblieben“, fasst Werksleiter Christian Zotter zusammen. „In der Pandemie ist uns nicht nur eine Produktionssteigerung gelungen, wir haben auch Projekte in Höhe mehrerer Millionen US-Dollar umsetzen können“, fügt Zotter hinzu.

Das größte Vorhaben, das sich gerade in der Umsetzung befindet, ist die Erweiterung und Modernisierung der Produktion. „Unsere Vision ist, die Produktionsanlagen flexibler zu gestalten und mehrere Produkte auf einer Linie fertigen zu können“, erklärt Zotter. Bisher habe man für jedes Produkt eine eigene Produktionslinie gebraucht. Von der Inbetriebnahme bis zur Vollauslastung seien dann mitunter Jahre vergangen, entsprechend lange dauerte es auch, die Investitionen wieder hereinzuwirtschaften.

Softwareentwicklung spielt tragende Rolle

Die neuen Anlagen werden mit einem Produkt starten und in weiterer Folge auch für die Fertigung anderer Produkte genutzt werden. Investiert werden hierfür mehrere Millionen Dollar – eine genaue Summe will Zotter nicht nennen.

Nur die Technik zu modernisieren, reicht aber nicht – es braucht auch die entsprechenden Fachkräfte, die damit umgehen können. „Da hat sich einiges gegenüber früher verändert. Die alten Anlagen basierten auf Elektromechanik und Pneumatik, der Software-Ingenieur programmierte die Steuerung zum Schluss. Die neuen Anlagen arbeiten mit Kameras und Transportsystemen auf dem Prinzip von Magnetschwebebahnen. Die Software muss ganz am Anfang entwickelt werden, daher spielt der Software-Ingenieur jetzt eine viel wichtigere Rolle“, führt Zotter aus.

Das Mehr an Flexibilität bringe eben auch neue Herausforderungen mit sich, auf die man sich in Dimling gut vorbereitet sieht. Für den Standort bedeutet der Produktionsausbau einen Bedarf an weiteren Mitarbeitern, angefangen bei der Automatisierung über die Fertigung bis hin zu Technikern und Büromitarbeitern, und zwar auf verschiedenen Qualifikationsniveaus bis hin zu leitenden Funktionen. Auch Lehrlinge werden gesucht (derzeit fünf, davon eine Stelle als Lehre mit Studium), ebenso 16 Ferialpraktikanten. Außerdem werden 17 temporäre Mitarbeiter für den Sommer gesucht.

Photovoltaik mit 400 kWp wird installiert

Eine ebenfalls bevorstehende Neuerung ist die Installation einer 400 kWp-Photovoltaikanlage am Dach des Bestandsgebäudes und des Zubaus.

Gekommen, um zu bleiben, ist das Homeoffice. „Vor der Pandemie war das für uns unvorstellbar, wir haben aber gesehen, dass es sehr gut funktioniert und unsere IT-Systeme darauf ein- und ausgerichtet. Wir werden auch in Zukunft in einem bestimmten Ausmaß am Homeoffice festhalten“, stellt Zotter klar.

