TE Connectivity unterstützt Schulen mit 7.000€

Drei Bildungseinrichtungen durften sich über eine Spende von TE Connectivity freuen. Die Mittelschulen Raabs und Vitis konnten mit einer Spende von je 2.000 Euro kräftig in die Ausbildung für Technologien in die Zukunft investieren. Die Schüler der Mittelschule Raabs sind nun mit einem 3D-Drucker ausgestattet, damit können sie die am Computer programmierten Objekte selber ausdrucken.

Die Mittelschule in Vitis konnte insgesamt 22 „Micro:bits“ ankaufen. Mit diesen programmierbaren Minirobotern lernen die Schüler die Fähigkeiten, selbst Computerprogramme zu schreiben, und können den Erfolg direkt auf den Minirobotern testen. Mit der Spende von 3.000 Euro konnten in der HTL Karlstein zwei Lehrsäle mit „3D-Mäusen“ ausgestattet werden. Diese Eingabegeräte ermöglichen eine mühelose und präzise 3D-Navigation in CAD-Anwendungen, die mit einer Standardmaus und -tastatur nicht möglich ist.

