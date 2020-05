Im Zuge der Betriebserweiterung der Firma TE Connectivity in Dimling wurde ein Löschwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 380.000 Liter Löschwasser errichtet.

Am 9. Mai wurde der neue Löschwasserbehälter von den Einsatzkräften der Feuerwehr Waidhofen erstmalig befüllt.

Zu wenig Löschwasser trotz Hydrantennetz

Trotz vorhandenem Hydrantennetz steht in Dimling für das Betriebsgelände der TE Connectivity zu wenig Löschwasser im Einsatzfall zur Verfügung. Um das fehlende Löschwasser nach Dimling zu transportieren, mussten bisher zwei Relaisleitungen mit je mehr als 1,5 km Länge errichtet werden. Eine große Anzahl an Feuerwehren war für dieses Unterfangen notwendig, das in regelmäßigen Abständen von den Einsatzkräften geübt werden musste – das letzte Mal am 6. Mai 2017.

300 Meter lange Leitung zur Befüllung notwendig

Mit der von TE Connectivity finanzierten Errichtung des Löschwasserbehälters am Firmenareal mit 380.000 Liter Fassungsvermögen ist die zukünftige Löschwasserversorgung gesichert. Anfang Mai wurden die Arbeiten am Behälter abgeschlossen und die Befüllung konnte gestartet werden.

Begrenzte Durchflussmenge: Füllung dauerte 26 Stunden

Am Samstagvormittag errichteten die Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr eine ca. 300 Meter lange Leitung von einem öffentlichen Hydranten zum Richtung Großgerharts liegenden Löschwasserbehälter. Nachdem der Innenbereich des Behälters samt notwendiger Einbauten kontrolliert worden war, konnte die Befüllung gestartet werden.

FF Verlegung der rund 300 Meter langen Schlauchleitung.

Da vom Wasserwerk Waidhofen bzw. der EVN als Wasserlieferant eine maximale Durchflußmenge pro Minute für diese Erstbefüllung vorgegeben wurde, konnte der Behälter nur langsam befüllt werden. Nach mehr als 26 Stunden und zahlreichen Kontrollfahrten konnte am Sonntag kurz vor 13 Uhr die Befüllung erfolgreich abgeschlossen werden.

„Da es in der Ortschaft Dimling wenig Löschwassergrundschutz gibt, stellen wir unseren 380-m³-Löschwasservorrat auch für Einsätze außerhalb unseres Betriebes bereit“, erklärt Werksleiter Christian Zotter.