Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Waidhofen/Thaya wurde gewürdigt

Werbung Baureport Expert Hörmann Anzeige 2,3 Mio. Euro in die Zukunft investiert

Im Rahmen der Jahrestagung der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien in der Messe Wien wurde dem Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Waidhofen, Christian Weinberger, der Direktortitel verliehen.

Seit über 35 Jahren, davon knapp drei Jahre als Geschäftsleiter, gestaltet Weinberger die Geschicke der Raiffeisenbank aktiv und mit großem Engagement mit und erinnert sich an den Beginn seiner Karriere. „Ich habe am 2. März 1987 in der Raiffeisenbank Waidhofen zu arbeiten begonnen und war froh, einen Arbeitsplatz gefunden zu haben. Zu Beginn war es herausfordernd, da ich den Kontakt mit so vielen Menschen nicht gewohnt war. Ich hatte mich aber nach einigen Monaten daran gewöhnt und fühlte mich in der Raiffeisenbank gut aufgehoben. Das lag wohl auch daran, dass wir damals ca. 20 Mitarbeiter in der Gesamtbank waren und das Miteinander der Kollegen sehr familiär war.“

Verantwortung übernehmen und sich Aufgaben stellen

Selbstorganisation, Verantwortung übernehmen und produktübergreifendes Denken lernte Weinberger beim Einsatz in den Bankstellen, wo er meist auf sich alleine gestellt war. „Ich war damals auch in allen Bereichen, mit Ausnahme der Kreditabteilung, im Einsatz. Damit erwarb ich mir einen guten Überblick, was wo getan wurde und hatte zu allen Kollegen einen guten Kontakt. Heute würde man netzwerken dazu sagen“, erinnert sich Weinberger. Der Begriff „Raiffeisenfamilie“ war damit real geworden, sodass der nunmehrige Direktor auch Kontakte zu Kollegen anderer Raiffeisenbanken und zur Landesbank und somit einen regen Erfahrungsaustausch intensivierte.

„Geld war nie mein Motivator“

Wissbegier, keine Angst vor neuen Aufgaben und Herausforderungen und ein guter und langfristiger Kundenkontakt sind Werte, die Weinberger wichtig sind. „Ich würde mich selbst als sozial und hilfsbereit bezeichnen und ich denke, dass das auch der Grund ist, warum ich mich bei Raiffeisen wohlfühle. Weil es neben dem Geld auch noch soziales Engagement gibt und weil nicht alles rein auf Profit ausgerichtet ist“, resümiert er. Die Aufgabe als Geschäftsleiter habe er vor drei Jahren aus Verantwortungsgefühl gegenüber seinen Kollegen übernommen. „Weil ich sie und sie mich kennen und ich nicht wollte, dass vielleicht jemand von außerhalb kommt, der andere Wertvorstellungen als wir hat, und damit das Gefühl der Partnerschaft zwischen Geschäftsleitung und Mitarbeitern bzw. Mitarbeitern und Kunden verloren gehen könnte. Wie mein Kollege, Salfo Nikiema, einmal gesagt hat: Ich möchte etwas von dem zurückgeben, was ich Gutes erleben durfte.“

Und eine für einen Banker vielleicht überraschende Aussage: „Es ist angenehm Geld zu haben und sich keine Gedanken machen zu müssen, ob es bis zum Monatsende reicht oder Anschaffungen möglich sind. Aber Geld war nie mein Motivator. Es war die Freude am Tun, meine lieben Kollegen und unsere Kunden. Dafür wollte ich etwas leisten.“

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.