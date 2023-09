Wieder aufhOHRchen & Dirndlgwandsonntag lockten zahlreiche Besucher an

Die Wirthausmusik eröffnete am Samstag das Festwochenende: Marün Bluzzan spielten bei der Antnwirtin, Stelzhamma im Foggy Mix, Wienerlieder gaben Heli und die Rotzbuam in der Cafe-Konditorei Müssauer. Die Albert Reiter Musikschule war mit einigen Ensembles im IGEL vertreten, in Oswald's Cafe erklang die Junge Ybbsitzer Marktmusi und im TELL hörte man Paddy & the Pints.

Der Dirndlgwandsonntag startete mit der Festmesse in der Stadtpfarrkirche mit Einzug des Bürgerkorps Waidhofen mit anschließendem Festzug. Am Hauptplatz startete der ORF Radio NÖ Frühschoppen, moderiert von Birgit Perl, mit dem Blasorchester Waidhofen, unter der Leitung von Kapellmeister Philipp Gruber, und der Jungen Ybbsitzer Marktmusi.

Die Traktorfreunde aus Allentsteig zogen kurz vor 12 Uhr am Hauptplatz ein und präsentierten ihre Fahrzeuge unter viel Applaus. Nach kurzer Pause brachte die Volkstanzgruppe Großhaselbach einen Bandltanz auf die Bühne.

Für das leibliche Wohl sorgte die Seniorchefin vom Kirchenwirt, die im Vorfeld 600 Erdäpfelknödel und kiloweise Salat und Kraut zubereitet hatte.