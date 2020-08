Beim Abbrennen von Strohresten auf einem Feld in Dobersberg (Bezirk Waidhofen a. d. Thaya) ist ein 64-Jähriger am Freitagabend zusammengesackt. Der Einheimische blieb kurzzeitig liegen und erlitt Verbrennungen dritten Grades. Notarzthubschrauber "Christophorus 2" flog den Waldviertler Polizeiangaben zufolge in das AKH nach Wien.

Dem Verletzten war eine 17-Jährige, die auf einem angrenzenden Feld gearbeitet hatte, zur Hilfe geeilt. Sie unterstützte den Mann u.a. beim Löschen der Kleidung, die in Flammen geraten war. Der am Acker entstandene Brand wurde von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Hohenau gelöscht.