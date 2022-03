70 Jahre Blasmusikverband: Traditionen wahren

Der in Dobersberg wohnhafte Schneidermeister Ambros Flicker gründete 1884 eine Blasmusikkapelle, welche kirchliche Feiern, Hochzeiten, Begräbnisse und Kirtage in und um Dobersberg umrahmte. Im Anschluss standen Ludwig Strohmer und später Franz Deimel am Dirigentenpult bevor 1952 der erst 19-jährige Willibald Pascher als jüngster Kapellmeister Niederösterreichs die Musikkapelle übernahm. Schon bei der Gründung als „Verein“ 1954 war Pascher an vorderster Front dabei. Erster Obmann war Franz Faast aus Groß Taxen. Willi Pascher führte den Musikverein bis in das Jahr 1987, stellte sich 1971, erstmalig in der Vereinsgeschichte, einer Jury beim Konzertwertungsspiel.

Von 1972 bis 1989 war Rudolf Ziegler Obmann der Trachtenkapelle des Musikvereins. Im Zusammenwirken mit dem damals in Waidhofen tätigen Bezirkskapellmeister Franz X. Weigersdorfer begannen 1977 Obmann Ziegler und Kapellmeister Pascher mit der Werbung von Musikschülern.

1981 wurde Wilhelm Prinz jun. zum Stabführer gewählt. Bereits im selben Jahr nahm die Trachtenkapelle unter seiner Leitung erstmalig bei der Marschmusikwertung teil. Obmann Rudolf Ziegler gründete 1984 zusätzlich die Jugendkapelle Dobersberg, in welcher Jungmusiker der Trachtenkapelle und Musikschüler vereint musizieren konnten. In den 90er-Jahren wurde jene Jugendkapelle mit der Trachtenkapelle vom damaligen Kapellmeister Wilhelm Prinz jun. zum Musikverein Dobersberg vereint, bevor sie 2007 vom derzeitigen Obmann Hubert Bogg wiederbelebt wurde. Musikschüler können seither wieder früh gefördert werden und das gemeinsame Spiel im Orchester begeistert die Jugend.

Wilhelm Prinz war maßgeblich bei der Grundsteinlegung zum Bau des Musikerheims (1990 bis 1994) beteiligt. Im Rahmen des Musikfestes im September 1994 wurde die Eröffnung des Musikerheims mit elf Musikkapellen und zwölf Chören gefeiert.

1999 übernahm Peter Binder den Musikverein Dobersberg als Kapellmeister. Er brachte alte ursprüngliche Werte und neuen frischen Wind in den Musikverein, sehr zum Gefallen von Jung und Alt. Er schaffte es, die Musiker wieder mehr für volkstümliche Musik und traditionelle Auftritte zu begeistern, wie Frühschoppen, Spiel in kleinen Gruppen, Tanzlmusi, Weisenbläser, „Böhmische Partie“ oder auch die viel beliebte Veranstaltung „A Liad und a Weis“.

Unter der Leitung vom damaligen Obmann Markus Meller fand 1990 das Musikfest mit Ausrichtung der Marschwertung anlässlich 125 Jahre Musikverein in Dobersberg statt.

Seit 2013 ist Thomas Merzdovnik im Amt des Kapellmeisters. Durch das Bestehen des Jugendorchesters sank das Durchschnittsalter und der Musikverein umfasst seither viele junge Mitglieder. Diesen Umstand nutzte Thomas Merzdovnik zu seinem Vorteil, um mit einer jungen Musikkapelle einen Weg mit seinen eigenen Vorstellungen und musikalischen Interpretationen einschlagen zu können. Die musikalische Gestaltung bei Konzerten wird seither eher klassisch bis modern gewählt, die volkstümliche Facette des MV Dobersberg wird laufend erweitert und dennoch werden Traditionen gewahrt. Die Teilnahme an Marsch- und Konzertwertungen, Kammermusikwettbewerben sowie Weisenblasen sind Fixpunkte im Musikkalender.

http://www.mvdobersberg.at

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden