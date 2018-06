Zur Ausstellungseröffnung „Keramik“ von Myriam Urtz lud der Kulturverein Dobersberg am 25. Mai in den Kulturkeller.

Im Mittelpunkt der Arbeit von Myriam Urtz steht der Mensch, insbesondere die Frau. Neben den prallen Formen legt sie viel Wert auf die Ausgestaltung des Gesichts. Man kann durch Körperhaltung viele Emotionen ausdrücken, doch im Gesicht versucht man, die wirkliche Befindlichkeit zu lesen. Ab und zu konzentriert sie sich ganz auf den Kopf und modelliert große Büsten, Türwächter und Haushüter. Immer gewürzt mit einer Prise Humor, das Salz des Lebens.

Bezirkshauptmann Günter Stöger gratulierte recht herzlich, dass der Kulturverein es immer wieder schafft, bildende Künstler zu finden, die Keramik zu ihrem Hauptthema gemacht haben und zeigt sich begeistert von den Objekten.

Bundesratsabgeordneter Eduard Köck dankte namens der Landeshauptfrau allen, die im Kulturverein aktiv sind.

"Eine Welt voller Kreativität und Schaffensdrang"

Matthias Schawerda meinte: „Wenn man das Haus von Myriam Urtz betritt, betritt man eine Welt voller Kreativität und Schaffensdrang. Sie hat ein breites Register an Können, sie spielt sich mit jeder Art von Technik und mit jeder Form. Der Umgang mit dem Material ist etwas ganz Selbstverständliches. Man hat den Eindruck, wenn man ihr zusieht, dass die sprühende Phantasie in ihrem Kopf direkt aus den Händen in die Keramik hineinfließt.“

Die Leichtigkeit in der Form und der ganzen Verzerrung und Skurrilität, die dann noch hinzukomme, wirke immer noch spielerisch. Im Atelier von Myriam Urtzerlebe man eine bunte Wunderwelt und Vielfalt, die vorerst nicht zu fassen sei. Der Schaffensdrang habe den Anschein einer Leichtigkeit, jedoch bedürfe es einer großen Anstrengung.

Die Ausstellung ist bis zum 2. August zu sehen. Öffnungszeiten Samstag, Sonn- und Feiertag 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag 18 bis 20 Uhr und nach Vereinbarung unter 0664 511 08 40.