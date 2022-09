Barocke Klänge auf Originalinstrumenten

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Glanzvolle Barockmusik im Originalklang konnte man am Samstag im Konzert „Apollon“ in der Pfarrkirche Dobersberg in einer Kooperations-Veranstaltung des Kulturvereins mit den Musikwelten erleben. Das Brilinsky Ensemble mit den Mitgliedern der Wiener Philharmoniker, Maxim Brilinsky, Kotono Brilinsky und Stefan Gartmayer, spielte Werke von Archangelo Corelli, Giuseppe Tartini, Francois Couperin und Francois Francoeur.

Der Schwerpunkt des Ensembles liegt in der Verbindung der philharmonischen Tradition mit dem Instrumentarium aus der Barockzeit und den Erkenntnissen aus der historischen Aufführungspraxis. Bei dem Konzert wurde französische und italienische Barockmusik auf Originalinstrumenten der Zeit vorgetragen.

„Das flämische Cembalo ist ein Nachbau aus Amsterdam, auf das wir zehn Jahre gewartet haben. Das ist nicht so einfach zu bauen“, erklärt Maxim Brilinsky. „Das Barockcello ist ebenso ein Nachbau und wurde in Hall in Tirol hergestellt.“

Die Geige stammt vom Geigenbauer Leopold Widhalm. Dieser wurde 1722 in Horn geboren und war später aus Gründen der Religionsverfolgung von Salzburg nach Nürnberg verzogen. „Die Geige wurde erstaunlicherweise nicht verändert“, erzählt Brilinsky. „Normalerweise wurden alle Instrumente auf die modernen Standards umgebaut.“ Die Barock-Instrumente seien anders gebaut, und es werde wie früher auf Darmsaiten gespielt. Das erfordere auch eine andere Spielart. „Man kann darauf auch Klassik und Frühklassik spielen, aber Barockmusik ist das Kernrepertoire für diese Instrumente“, ergänzt Brilinsky. „Die Darmsaiten sind viel sensibler und können auch jederzeit reißen, das ist besonders interessant, wenn dies im Konzert passiert. Man muss sie auch ständig stimmen, denn sie reagieren sehr stark auf Luftfeuchtigkeit und andere Einflüsse. Es ist eben ein lebendiges Material.“

Dass auch Barockmusik nach wie vor lebendig ist, bewies das brillante Ensemble. Die virtuosen Klänge entfalteten sich wunderbar im gotischen Altarraum und versetzten die Zuhörer in eine längst vergangene Zeit.

