Grünes Licht gibt es von der Behörde für den Anschluss des neuen, 60 Meter tiefen Bohrbrunnens der Marktgemeinde Dobersberg.

Wie berichtet, waren in der Nähe der Wasseraufbereitungsanlage im Brunnenschutzgebiet neben der Thaya Probebohrungen erfolgt. Erste Analysen zeigten vielsprechende Werte, Qualität und Ergiebigkeit stimmten.

Nun sind alle Überprüfungen abgeschlossen, und der Brunnen darf ans Wasserversorgungsnetz angeschlossen werden. Dazu muss jetzt eine Saugleitung mit Pumpe vom Brunnen zur direkt daneben befindlichen Aufbereitungsanlage gelegt und die Elektroinstallation angepasst werden. „Die Quelle liefert 0,8 Liter pro Sekunde, das ist in etwa so viel wie das gesamte Brunnenfeld in der Hohenauer Straße. Damit ist die Versorgung längerfristig gesichert“, freut sich Bürgermeister Reinhard Deimel. Nur die Manganwerte waren minimal zu hoch, was aber dank der entsprechend ausgestatteten Aufbereitungsanlage kein Problem ist. Deimel bedankt sich auch bei den Bürgern für ihr Verständnis und das Mitwirken beim abgestimmten Pool-Befüllen, wodurch Engpässe vermieden wurden.