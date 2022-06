Charity-Lauf im Schlosspark: „Wir für Michl“

Werbung

„Wir für Michl“: Etwa 700 Menschen kamen am Pfingstsonntag in den Dobersberger Schlosspark zum Charity-Lauf, den Rauchfangkehrermeister Harald Tuna zugunsten von Michael Meier organisiert hatte.

Der 1981 geborene Michael Meier wuchs in Dobersberg auf. 2016 zog er nach Gastern, ein Jahr später heiratete er seine Daniela, 2018 kam Tochter Sarah und 2020 Sohn David zur Welt. Beruflich arbeitete Meier als Intensiv-Krankenpfleger im Klinikum Horn. Ein folgenschwerer Unfall im Juni 2021 veränderte das Leben der Familie: Als Michael Meier einen über der Terrasse seines Hauses montierten Vogelanflugschutz reparieren wollte, rutschte die Leiter plötzlich unter ihm weg, und er fiel fünfeinhalb Meter hinab auf den Terrassenboden. Ein Wirbelbruch war die Folge.

Seitdem ist Michael Meier querschnittgelähmt, er musste sich vielen medizinischen Behandlungen und Therapien unterziehen und ist auf den Rollstuhl angewiesen. Doch er gibt nicht auf: Es gibt eine Chance von 20 Prozent, dass er wieder ein Leben ohne wesentliche Behinderung führen könnte. Deshalb nimmt er jede denkbare und leistbare Therapie und Behandlungsmethode wahr, die ihm die Rückkehr in ein normales Leben ermöglichen könnte. Er richtete in seinem Haus auch einen Trainingsraum ein und ließ sein Auto behindertengerecht umbauen.

Um Michael Meier finanziell unterstützen zu können, hatte sein Freund Harald Tuna die Idee für den Charity-Lauf geboren. Die Gemeinde, die Wirtschaft und die Vereine von Dobersberg beteiligten sich engagiert an der Umsetzung des Planes. Besucher aus der näheren und ferneren Umgebung nahmen an dem Event teil. Nicht alle von ihnen traten zum Lauf an, manche genossen auch nur den Frühschoppen mit dem Musikverein Dobersberg und freuten sich über das von eifrigen Helfern zubereitete Mittagessen.

Immerhin 450 Teilnehmer wanderten oder liefen auf dem zweieinhalb Kilometer langen Parcours, nicht wenige der Läufer absolvierten die Runde mehrmals hintereinander. Für jeden gelaufenen Kilometer steuern die Dobersberger Wirtschaftstreibenden eine Spende von einem Euro bei. Den Höhepunkt des Tages bildete zweifellos die atemberaubende Darbietung der Dobersberger Sportakrobaten.

