Ein „Rastplatzl“ beim alten Thayabad, direkt am Radweg Thayarunde gelegen, wurde vom Bildungs- und Heimatwerk (BHW) Dobersberg in Kooperation mit dem Naturparkverein Dobersberg und dem Kinderbetreuungsverein „5 Sinne“ errichtet. Es stehen ab sofort Liegen aus Europaletten für Radler, Wanderer, Kanufahrer und sonstigen Naturliebhabern zur Verfügung.

Die Paletten waren ein Geschenk der Tischlerei Handl. Leo Ledwinka, Franz Gundacker und Erich Hartl bauten die Liegen zusammen. Damit sie mobil sind, wurden Räder angebracht. „So kann sich jeder bequem sein „Rastplatzl“ selber aussuchen – in der Sonne, im Schatten oder direkt an der Thaya“, meint Bernadette Gundacker vom BHW.

Gerald Muthsam Bernadette Gundacker (BHW), Franz Gundacker, Leo Ledwinka (Naturpark), Claudia Dielacher, Christine Schlögl (beide Verein 5 Sinne) und die entspannten Kinder der Ferienbetreuung mit den neuen Paletten-Liegen beim alten Thayabad.

Claudia Dielacher vom Kinderbetreuungsverein „5 Sinne“ ist ebenfalls begeistert von den neuen Sitz- und Liegemöglichkeiten. Sie verbringt mit den Kindern viel Zeit in der Natur. Denn die Philosophie von „5 Sinne“ ist, dass Erfahrung und Wissen am meisten entstehen und haften bleiben, wenn wir es fühlen und spüren, also mit den Sinnen komplett aufnehmen können.

Gerald Muthsam

Darum trifft man sich ganzjährig schon am Vormittag immer draußen beim alten Thayabad. Die Hütte vom Thayabad gehört dem Naturparkverein und darf mitbenutzt werden. Es gibt verschiedene Spielsachen für den Sand, Bälle, Paletten und Decken. Im vergangenen Jahr sind eine Feuerstelle und ein Fühlweg, gefüllt mit verschiedenen Materialien, entstanden. Es wurde ein Vogelfutterhaus gebaut, das gemeinsam mit Naturparkobmann Leopold Ledwinka montiert wurde. „Es sind sehr viele Vögel gekommen, die die Kinder beobachten konnten“, freut sich Betreuerin Claudia Dielacher. Auch ein Insektenhotel und Insektenschaubehälter wurden gebaut.

In der Ferienbetreuung wird jeden Donnerstag am Lagerfeuer gegrillt. Da lässt es sich auf den Liegen wunderbar entspannen.