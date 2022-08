Erfreuliche Bilanz: „Das Beste rausgeholt“

Werbung

Knapp 100 Mitglieder zählt der Ortsverband Dobersberg und Umgebung des Österreichischen Kameradschaftsbundes (ÖKB). Trotz Pandemie und dem dadurch massiv eingeschränkten Vereinsleben konnte der ÖKB Dobersberg und Umgebung seinen Mitgliederstand halten.

2020 traten drei neue Mitglieder bei, 2021 waren es vier. „Wir haben in einer schweren Zeit das Beste aus diesem Verband rausgeholt“, brachte Obmann Edwin Miksche es bei der Generalversammlung am Sonntagnachmittag in Melis Café-Restaurant in Dobersberg auf den Punkt.

Auch Vertreter anderer Verbände waren in Dobersberg zu Gast: Am Bild die jeweiligen Vertreter mit ÖKB-Vizepräsident Johann Müller, Obmann Edwin Miksche, den Bürgermeistern Martin Kössner (Dobersberg) und Siegfried Walch (Karlstein) sowie Hauptbezirkskommandant Michael Litschauer. Foto: Foto Michael Schwab

Waren es 2019 noch 97 Termine, die im Kalender des ÖKB Dobersberg und Umgebung standen, gab es 2020 nur noch 38 Termine, 2021 gar nur 33. „Erfreulich ist die gute Zusammenarbeit unserer Mitglieder bei unseren eigenen Veranstaltungen. Der Flohmarkt im Jahr 2021 war trotz Corona-Maßnahmen ein Erfolg“, zeigte sich Miksche erfreut. Auch heuer soll wieder ein Flohmarkt im Gemeinschaftshaus in Göpfritzschlag stattfinden und zwar am 27. und 28. August. Im Rahmen der Generalversammlung wurden auch Neuwahlen durchgeführt, bei denen Miksche als Obmann bestätigt wurde. Außerdem wurden Mitglieder für ihre Verdienste geehrt.

