Feuerwehr Matzles holte Bezirkssieg bei Leistungsbewerb

Um die Bestzeit kämpften 51 Feuerwehren beim 51. Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb an einem der schönsten Bewerbsplätze Niederösterreichs am Samstag. Insgesamt liefen 75 Bewerbgruppen um die Bestzeit, erstmals ohne die Disziplin „Staffellauf“. Bewertet wurde vom Team rund um Bewerbsleiter Bernd Spreitzer in den Kategorien Bronze und Silber. Beim Parallelbewerb traten die besten Gruppen aus dem Jahr 2019 gegeneinander an.

Wertvolle Handgriffe müssen sitzen

„Dass die wertvollen Handgriffe sitzen, hat sich erst kürzlich beim Brand in Brunn bei Dobersberg gezeigt, wo das Feuer innerhalb kürzester Zeit gelöscht werden konnte“, erwähnte Bundesrat Eduard Köck positiv in seiner Rede. „Es bringt einem das beste Fahrzeug oder Gerät nichts, wenn ihr nicht da wärt und es unverzüglich bedienen könntet“, wandte sich Landesrat Gottfried Waldhäusl an die anwesenden Feuerwehrmänner und -frauen. Er ist sich sicher, dass die Feuerwehr die beste Versicherung für das Land sei und die Geräte im Ernstfall mit Hirn, Herz und Hausverstand bedient werden.

Auch Vizebürgermeister Lambert Handl sieht die Feuerwehr als Auszeichnung unserer Zivilgesellschaft und betonte, wie wichtig es sei, Werte zu erhalten, die über Generationen aufgebaut wurden. Dass die Feuerwehrleute ihre Aufgaben ernst nehmen und die Kameraden bereit seien, ihre Leistung unter Beweis zu stellen, brachte Alexander Rockenbauer von der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen in seiner Ansprache zum Ausdruck.

Im Rahmen der Bezirksfeuerwehrleistungsbewerbe wurden an die Feuerwehrkameraden Karl Bittermann (FF Kleingöpfritz), Josef Schuhmacher (FF Raabs), Günther Dietrich (FF Groß Siegharts-Stadt), Josef Strohmer (FF Waldkirchen) und Klaus Maier (FF Ollern, Bezirk Tulln) Urkunden überreicht, da sie ihre Funktion als Bewerter beenden. „Du bist der Hauptbewerter, der im Laufe der letzten 30 Jahre mit Abstand die wenigsten Fehler vergeben hat“, ergänzte Manfred Damberger zur Verabschiedung von Klaus Maier humorvoll.

