Wer sich über die Ausbildung zum Segelflug-, Ultralight- oder Motorflugpiloten informieren will, hat dazu am kommenden Samstag beim „Airlebnistag“ am Flugplatz Dobersberg von 10 bis 18 Uhr die Gelegenheit.

Die Union Fliegergruppe Waldviertel stellt ihre Flugzeuge vor, auch einfach nur mitfliegen oder einmal selbst im Cockpit probesitzen ist möglich. Zu sehen gibt es auch einiges, vom Seglerschlepp, wo Segelflugzeuge von einem Motorflugzeug in die Höhe geschleppt werden, bis zur Kunstflugvorführung von Volker Fuchs mit seiner Extra 300 (geeignetes Wetter vorausgesetzt). Der Verein zählt momentan 65 aktive Mitglieder, und hat auch einen amtierenden Junioren-Segelflug-Vizeweltmeister (Paul Altrichter aus Waldreichs) in seinen Reihen.

Die Fliegergruppe sucht nicht nur Nachwuchspiloten, sondern auch dringend einen neuen Betriebsleiter. Die bisherige Betriebsleiterin scheidet mit Ende Mai aus, und um auch unter der Woche den Betrieb in der gewohnten Weise aufrecht erhalten zu können, ist ein angestellter Betriebsleiter erforderlich. Nähere Informationen zum Tätigkeitsprofil sind auf der Homepage der Fliegergruppe unter www.loab.at zu finden.

Bewerbungen sind per Mail an flugplatz@loab.at oder Josef Dörrer unter 0664 5037205 oder josef@doerrer.at möglich.