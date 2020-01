Am 2. Jänner 2020 rückte die Höhenrettungsgruppe Waidhofen/Thaya zu einer Tierrettung nach Dobersberg aus.

Seit vier Tagen war eine junge Katze auf einem Baum und die Besitzer machten sich entsprechend Sorgen.

Bereits am 1. Jänner 2020 versuchte die Feuerwehr Dobersberg die Katze vom Baum zu retten. Doch kurz bevor die Einsatzkräfte die Katze erreichen konnten, flüchtete die ängstliche Katze auf den danebenstehenden Baum in die noch höhere Baumkrone in ca. 20-25 m Höhe. Daher wurde die Feuerwehr Waidhofen/Thaya telefonisch zur Hilfe gerufen.

Aufgrund der Dunkelheit musste die Rettungsaktion aber auf den 2. Jänner verschoben werden. Am nächsten Tag machten sich die Höhenretter auf nach Dobersberg. Die Katze hatte die eiskalte Nacht immer noch am Baum verbracht. Daher wurde eine Leiter in Stellung gebracht und ein Höhenretter begann den gesicherten Aufstieg mit Baumsteigeisen. Die Katze konnte aber nicht ganz erreicht werden.

Nach kurzer Zeit nahm die Katze vor den Rettern reißaus, verließ fluchtartig die Baumkrone und rannte in ein nahegelegenes Waldstück.