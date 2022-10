Frauenpower im Metallbetrieb

Mit Sabrina Weiss hat der Metalltechnikbetrieb Kainz (MTK) in Dobersberg seinen ersten weiblichen Lehrling.

Betrieb im Praktikum kennengelernt

Weiss lernte den Betrieb im Vorjahr durch ein vierwöchiges Praktikum kennen, das sie im Zuge ihrer Schulausbildung am Francisco Josephinum Wieselburg absolvierte. „Das hat ihr schon damals gut gefallen, darum wollte sie auch heuer wieder kommen“, erzählt Firmenchef Alexander Kainz. „Während des heurigen Praktikums stand plötzlich die Überlegung im Raum, fix im Betrieb als Lehrling anzufangen. Innerhalb kürzester Zeit hat sie sich dafür entschieden, die Schule aufzugeben und gleich ins Berufsleben einzusteigen.“ Bereut hat sie es bis jetzt nicht. Da sie in Wieselburg die Abteilung Landtechnik besuchte, kannte sie bereits die Grundlagen des Maschinenbaus und hat auch schon mit Fräsen und Drehen zu tun gehabt. Auch die Arbeit hauptsächlich mit Männern stellt für sie kein Problem dar. „Ich war schon in der Schule das einzige Mädchen in der Klasse“, ergänzt Sabrina Weiss. „Ich finde, es gibt auch keine Unterschiede zwischen Mann und Frau. Wenn man etwas machen will, dann soll man es auch machen. Eine Frau kann genauso in technischen Berufen arbeiten.“

Vielfältiges Aufgabengebiet

Ihre derzeitigen Aufgaben sind vielfältig. Von Montage-Arbeiten, Geländer fertigen und Garagenüberdachungen errichten erstrecken sich die Tätigkeiten. Die Lehre für „Metallbau, Blechtechnik und Schweißtechnik“ dauert vier Jahre, die Berufsschule dafür befindet sich in Am stetten.

Einstellung klare Sache

Für den Firmenchef war die Einstellung im Betrieb eine klare Sache. „Da ich sie als topmotivierte Arbeiterin kennengelernt habe, gab es keine Bedenken. Sie war schon voriges Jahr mit auf Montage bei einer Großbaustelle und hat vollen Einsatz gezeigt“, freut sich Alexander Kainz über den weiteren Lehrling.

