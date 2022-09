Spendenübergabe: Dank an Dobersberger

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Überwältigt von der großen Spendenbereitschaft und zu Tränen gerührt war am Sonntag nicht nur Spendenempfänger Michael Meier, dem im Schlosspark der Erlös aus dem Charity Run, der zu Pfingsten zu seinen Gunsten veranstaltet worden war, in Höhe von 30.653 Euro übergeben wurde. Über 600 Teilnehmer hatten damals 3.600 Kilometer zurückgelegt. Neben den Vereinsmitgliedern unterstützten auch ortsansässige Betriebe die Aktion.

„Als wir die Idee für den Charity Run an die Obleute der Vereine herangetragen haben, hat jeder sofort seine Teilnahme zugesagt“, erinnert sich Bürgermeister Martin Kößner, der die Schirmherrschaft übernommen hatte, an die Organisation der Veranstaltung. Einer der Initiatoren, Harald Tuna, fügt hinzu: „Als ich Michael im Weißen Hof besucht habe war mir klar: Wir müssen etwas für ihn tun. Ich möchte hier vor allem auch die Dobersberger Jugend groß hervorheben. Egal ob Musikverein, Landjugend oder Freiwillige Feuerwehr, jeder hat geholfen und hilft auch weiterhin. Ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen um das Allgemeinwohl machen, wenn diese Jugend einmal in unsere Fußstapfen tritt.“#

Rückhalt durch Familie und Freunde

Michael Meier (er stürzte beim Umbau seines Hauses ab und ist seither querschnittgelähmt), war vor seinem Unfall selbst in zahlreichen Vereinen tätig und dankte für den enormen Rückhalt, den er in seinen früheren Vereinskollegen hat: „Ich kann nur allen danken, die mich bisher unterstützt haben und die auch bereit sind, mich weiter zu unterstützen. Vor allem aber möchte ich mich bei meiner Frau Daniela bedanken, die voll hinter mir steht. Ich weiß, dass sie jetzt sehr viel zu tragen hat“, erklärt der 41-Jährige. Neben den Therapien, die erforderlich sind, steht die Familie auch durch den erforderlichen Umbau ihres Hauses in Gastern vor einer finanziellen Herausforderung. „Danke an alle meine Dobersberger Freunde, die mich und meine Familie unterstützen,“ erklärt Meier sichtlich gerührt von der Hilfsbereitschaft.

Der ausgebildete Intensiv-Krankenpfleger hat trotz seines schweren Schicksals seine Lebensfreude behalten, und er hat sich ein großes Ziel gesetzt: „Ich möchte wieder aus dieser Kraxn herauskommen“, deutet er auf den Rollstuhl, in dem er zur Spendenübergabe gekommen ist.

