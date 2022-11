Gedenkfeier für Bauernbefreiungskämpfer Schrembser

Eine Gedenkmesse für den Bauernbefreiungskämpfer Andreas Schrembser fand am 6. November in der Pfarrkirche statt.

Bürgermeister Martin Kössner erläuterte im Anschluss an die Messe die geschichtlichen Abläufe. Viktoria Hutter wies darauf hin, dass man Vertreter der Bauernschaft, die sich für ihren Stand (in diesem Falle auch mit ihrem Leben) eingesetzt haben, nicht vergessen und mit derartigen Veranstaltungen ein ehrwürdiges Gedenken an sie erhalten sollte.

Die Landjugend Dobersberg hatte beim diesjährigen Projektmarathon eine Andreas- Schrembser-Gedenktafel angefertigt, die während der Messe präsentiert wurde. Im Anschluss gab es von der Landjugend und dem Bauernbund eine Agape.

Die Geschichte von Andreas Schrembser

Andreas Schrembser wurde 1522 geboren und war in Reinolz wohnhaft, wo er als Leinenweber und Bauer tätig war. Er galt um 1596 als wohlhabend, was möglicherweise ein weiterer Grund für seine führende Rolle im Bauernheer war.

Es ist überliefert, dass er am 20. Februar 1597 in Grafenschlag 30.000 Mann versammelte. Die städtischen Kommissäre verhandelten bis 22. Februar mit den Bauernführern in Grafenschlag. Man konnte sich letztlich einigen, dass die Aufständischen wieder nach Hause gehen und ihre Anführer an einer Verhandlung in Zwettl teilnehmen würden. Tatsächlich hielt der Pakt nur einen Tag, da das Vorrücken der Truppen über die Donau die aufständischen Bauern unter der Führung von Schrembser in Panik versetzte.

Grausames Todesurteil für den Bauernführer

Andreas Schrembser wurde am 14. März 1597 in Dobersberg gefangengenommen und nach Wien überstellt, wo er vor ein Sondergericht gestellt und zum Tode verurteilt wurde. Da die Hinrichtungen nahe dem Wohnsitz der Verurteilten stattfanden, wurde Schrembser am 26. November von Wien nach Waidhofen überstellt und dem Stadtrichter übergeben. Der Gefangene sollte am 12. Dezember auf einem öffentlichen Platz der Stadt lebend gevierteilt werden. Die Viertel sollten an den gebräuchlichen Orten um die Stadt aufgehängt werden.

Im Mai 1597 wurde das grausame Todesurteil in Waidhofen an der Thaya vollzogen.

