Einige Veränderungen gibt es am Gemeindeamt – die Wesentlichste ist die neue Mitarbeiterin Claudia Ortag, die seit gut einem Monat am Amt beschäftigt ist und gerade mitten in der Vorbereitung für die Fachprüfung Standesamt und Staatsbürgerschaft steckt.

Sie soll die Nachfolge von Reinhard Deimel als Standesbeamtin antreten. Ihren ersten Arbeitstag hatte sie am 2. Jänner, am 14. Jänner startete der Kurs für die Fachprüfung. „Das ist schon eine Herausforderung. Ich musste mich bisher nie mit Gesetzestexten auseinandersetzen, das ist am Anfang ganz schön heftig“, sagt Ortag.

Die erste Hürde, die schriftliche Prüfung, hat sie schon hinter sich. Dort durfte sie noch alle Unterlagen verwenden, so wie man auch in der Praxis nachschlagen würde, wenn es um einen komplizierten Sachverhalt geht. Bei der dreistündigen mündlichen Prüfung, die ihr am 19. Februar bevorsteht, gibt es diese Hilfestellung nicht. Zur Prüfungsvorbereitung bekommt die Karlsteinerin Sonderurlaub, sie nutzte auch schon die Semsterferien zum Lernen.

Ein wenig Gemeinde-Erfahrung hatte Ortag schon in Karlstein als Teilzeit-Karenzvertretung gesammelt. Nun wollte sie einen Vollzeitstelle. Neben dem Standesamt soll sie auch im Bürgerservice und in der Öffentlichkeitsarbeit tätig sein.