Gemeinderatsbeschluss: Löschteich wird saniert

Werbung

Die Planungen für das neue Feuerwehrhaus in Dobersberg neben dem Heizwerk werden konkreter. In der Gemeinderatssitzung am 27. April wurden die Detailplanungen und das Vergabeverfahren an Baumeister Daniel Polt aus Vitis zum Preis von Euro 67.920 (inkl. MwSt.) vergeben.

Ebenso wird die Sanierung des Löschteiches in Hohenau demnächst in Angriff genommen, da eine Mauer nach innen zu stürzen droht. In der Sitzung wurde der Auftrag für den Abbruch und die Räumung an die Firma Zach um 9.501 Euro vergeben. Die Baumeisterarbeiten erhielt die Firma Scheidl aus Immenschlag zum Preis von Euro 60.368 (jeweils inkl. MwSt.). Wände und Boden werden komplett abgetragen und wieder neu errichtet.

Weitere Beschlüsse waren:

Der Güterweg bei der Freizeitanlage von der Straße bis zum Grundstück Erich Hagenauer wird verbreitert und asphaltiert. Das Projekt der Agrarbezirksbehörde beläuft sich auf geschätzte Gesamtkosten von 45.000 Euro. 65 Prozent davon fördert das Land NÖ, 15 Prozent leisten die Interessenten und 20 Prozent, also rund 9.000 Euro, die Gemeinde. Die Gemeinde übernimmt den Weg zur Gänze in ihre Erhaltungsverpflichtung.

In der Siedlung Burgrecht wurde das Grundstück 750/8 an Reinhold Garherr und Christa Wettstein verkauft.

In Schuppertholz erfolgt ein Grundstückstausch mit Martin Höbinger nach dem Teilabriss eines Gebäudes, um die Straßenengstelle zu verbreitern.

Der Kaufpreis für die Bauplätze im neuen Siedlungsgebiet entlang der Kautzener Straße wurde jetzt auf 20 Euro pro Quadratmeter (exklusive Aufschließung) fixiert.

Der Pachtvertrag mit Maria Pfabigan für den Kinderspielplatz in Riegers wurde um weitere zehn Jahre verlängert. Die jährliche Pacht beträgt 12 Euro.

Mit den in einer Gemeindewohnung im Ärztehaus untergebrachten ukrainischen Flüchtlingen,wurde ein Prekariumsvertrag abgeschlossen. Die Wohnung wird unentgeltlich mit einer Betriebskostenpauschale zur Verfügung gestellt.

An die Kulturbrücke Fratres wurden 100 Euro für das heurige Kulturprogramm vergeben.

Entschuldigt waren Anita Fröhlich und Florian Kollenz (beide ÖVP). Alle Beschlüsse erfolgten einstimmig.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.