Gespenster, die man ruft

Gespenster zählen konnte man am Samstag im Kulturkeller Dobersberg. Der Kulturverein lud Autor Martin Peichl und Fotograf Matthias Ledwinka zur Präsentation ihres Buches.

Zusammenspiel von Text und Bild

Ihr gemeinsames Werk „Gespenster zählen“ ist ein spannendes Zusammenspiel von Text und Bild mit starkem Waldviertelbezug - beide Autoren stammen ursprünglich aus der Region.

Martin Peichls Texte sind bekannt für ihre intensive Verdichtung, wo selbst die Beschreibung des Alltäglichen zur tiefen emotionalen Betroffenheit führen kann. Teils erdenschwer daherkommend, können sie sich im nächsten Moment zu einem herzhaften Lacher wenden. Was sind nun diese Gespenster in dem neuen Buch? „Im weitesten Sinn geht es um Abwesenheit“, erklärt Peichl. „Um Sachen, die fehlen oder abhanden gekommen sind. Das war natürlich auch ein Thema in der Covid-Zeit. Welche Dinge vermisse ich, und wie ist deren gespenstisches Auftreten? Wie die Vergangenheit, die einen zu den ungünstigsten Zeitpunkten heimsucht, oder sogar auf eigene Einladung wieder auftaucht. Oft suchen wir uns die eigenen Gespenster sehr bewusst aus und kuratieren sie sehr liebevoll wie in einem Museum.“

Schon in der Schule Geschichten geschrieben

Die Idee zu dem Buch ist bereits 2018 entstanden, bevor der erste Roman von Peichl „Wie man Dinge repariert“ erschien. Begonnen wurde im Juli 2020. „Ich bin ein sehr visueller Mensch und Bilder inspirieren mich sehr“, schildert Peichl. „Ich wollte auch mit Matthias als einer meiner besten Freunde einmal ein richtiges Projekt machen. Wir haben mit zwölf, dreizehn Jahren schon Fantasy-Geschichten geschrieben und im Schulbus immer jeweils die Geschichte des anderen gelesen. Jetzt haben wir die beste Form für uns gefunden, in der Foto und Text aufeinandertreffen, um in einen Dialog zu treten.“

Insofern war für Matthias Ledwinka die Zusammenarbeit mit seinem Freund nichts Neues: „Gefühlt haben wir schon immer zusammengearbeitet. Jetzt ist es in ein konkretes Projekt gemündet. Der Prozess war so, dass ich Martin ein Foto geschickt habe, und er hat dazu einen Text geschrieben.“

Die Bilder in dem Buch stammen aus der Region, wobei die Naturidylle oft bewusst mit geometrischen Formen gebrochen wird.

