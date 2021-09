Mit dem Goldenen Ehrenring der Gemeinde Dobersberg wurde der ehemalige Bürgermeister Franz Traxler im Rahmen einer Festsitzung ausgezeichnet.

Nach einer langen Lockdownphase konnte nun die schon länger geplante Sitzung am Sonntag im Meli’s Cafe-Restaurant mit zahlreichen Ehrungen abgehalten werden. „Wir können heute beachtliche Leistungen von verschiedenen Personen würdigen“, betonte Bürgermeister Martin Kößner in seiner Ansprache. „Einen Feuerwehrverwalter, der mehr als 40 Jahre im Dienst war, Mitarbeiter der Gemeinde mit über 30 Dienstjahren und Betriebsleiter, die 26 Jahre den Schilift betreut haben. So wie Gemeindemandatare, die bis zu 30 Jahre im Dienst der Bevölkerung gearbeitet haben.“ Kößner zeigte sich angesichts dieser Leistungen besonders beeindruckt, da es heute nicht mehr selbstverständlich sei, sich für etwas zu engagieren.

30 Jahre im Dienst der Gemeinde . Franz Traxler stand 30 Jahre im Dienst der Gemeinde. Ab 1990 als Ortsvorsteher von Kleinharmanns, ab 2000 als Mitglied des Gemeinderats und ab 2018 als Mitglied des Gemeindevorstandes und als Vizebürgermeister. Von 2018 bis 2020 war er Bürgermeister der Gemeinde Dobersberg. Traxler bedankte sich in einer emotionalen Ansprache für die hohe Auszeichnung: „Ich war überwältigt, als ich erfuhr, dass mir der Goldene Ehrenring verliehen werden soll.“ Bescheiden meinte er, eine Urkunde und ein Gutschein hätten ihm ebenso gereicht, denn er habe nur seine Pflicht erfüllt. Großen Dank sprach er mit rührenden Worten auch seiner Frau Gabriele aus, die oft auf ihn verzichten musste.

Viele Errungenschaften durch Gemeindemandatare mit Weiteblick und Engagement. Bezirkshauptfrau Daniela Obleser gratulierte allen Ausgezeichneten. Vor kurzem konnte sie sich einen Eindruck von Dobersberg machen und erlebte eine gepflegte und vor allem lebenswerte Gemeinde mit viel Potenzial. Sie wies darauf hin, dass viele Errungenschaften, wie eine funktionierende Wasserversorgung und Abwasserentsorgung so wie gut ausgebaute und sichere Straßen und Wege inzwischen selbstverständlich seien. Dies sei jedoch Gemeindemandataren mit Idealismus, Weitblick und Engagement zu verdanken.