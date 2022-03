Hegeschau: Abschüsse erfüllt

Werbung

Die Hegeringe Dobersberg, Waldkirchen, Gastern, Niederedlitz und Karlstein luden am vergangenen Samstag zur Hegeschau ins Meli’s Restaurant in Dobersberg. Im Gegensatz zu anderen Gebieten, hatten diese Hegeringe keine Corona-Zwangspause. Im Jahr 2020 konnte die Hegeschau noch als Letzte vor dem ersten Lockdown abgehalten werden. Auch im Vorjahr fand die Schau laut Verordnung der Bezirkshauptmannschaft am Schießplatz in Dobersberg statt. Die Hegeschau ist eine gesetzliche Verpflichtung, um den vorgegebenen Abschussplan zu dokumentieren. Ausgestellt werden jedoch nur die Trophäenträger, also die männlichen Tiere.

„Die Abschusszahlen wurden großteils erfüllt, beim Rehwild schaffte man sogar über 100 Prozent der Vorgaben“, erzählt der Dobersberger Hegeringleiter Christian Gissing. „Beim Schwarzwild gab es auch eine Rekordstrecke. Rot-, Damm- und Muffelwild wurde nach Bezirksverfügung erlegt.“

Der Bestand vom Schwarzwild sei nach wie vor permanent hoch, der vom Niederwild permanent niedrig. Auch die Fuchsabschusszahlen seien hoch. Hase, Fasan und Wildenten wurden wenig bejagt. Immer noch hoch ist der Anteil von Fallwild, verursacht hauptsächlich durch Straßenverkehr, wobei durch die Wildbahnreflektoren eine starke Reduktion der Wildunfälle bemerkbar sei. Ebenso sind nach wie vor hohe Mähverluste zu bedauern. Auf besondere Abschüsse kann man auf vier ältere Widder beim Muffelwild, zwei Rotwildhirsche der Klasse 3 und zehn Dammhirsche verweisen.

Heuer wieder Bezirksjägertag

Die Trophäen mussten zwischen 8.30 bis 9 Uhr zur Bewertung abgegeben werden. Von 9 bis 10 Uhr erfolgte die Bewertung, danach war die Schau noch zwei Stunden öffentlich zugänglich.

Durch das hohe Covid-Infektionsgeschehen im Bezirk wurde das Programm auf die Bewertung der Trophäen reduziert. Ansprachen, Ehrungen oder Berichte gab es keine – dies soll beim Bezirksjägertag am 22. Mai im Stadtsaal in Waidhofen nachgeholt werden.

