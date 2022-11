Herbstkonzert: Hohe Auszeichnung für Hubert Bogg

Mit Clemens Redl am Dirigentenpult eröffnete der Musikverein Dobersberg am 5. November in der voll besetzten Turnhalle der Mittelschule mit der „Ouverture of a New Life“ sein Herbstkonzert.

Der gebürtige Waidhofner Clemens Redl ist mit 20 Jahren einer der jüngsten Dirigenten in Niederösterreich. Er begann im Alter von zehn Jahren bei Hubert Bogg Saxophon zu lernen und perfektionierte im Musikgymnasium in Linz und an der Akademie für Begabtenförderung sein Können. Im Mai dieses Jahres folgte der Dirigierlehrgang des NÖ Blasmusikverbandes, den Redl im September mit der Abschlussprüfung erfolgreich beendete. „Das ist mein erstes Konzert, das ich heute dirigiere“, erklärte er stolz. Clemens Redl möchte auch seine berufliche Zukunft der Musik widmen und studiert seit Oktober an der Bruckner-Universität in Linz.

Gemeinsam mit seinen 45 Musikerkollegen und den Mitgliedern des Jugendorchesters gelang eine bunte Mischung von klassischer Blasmusik über Rock-Klassiker bis hin zu Melodien aus dem Musical „West Side Story“.

Besonders erfreulich ist der Altersdurchschnitt im Musikverein Dobersberg, der mit 22,9 Jahren auf eine große Anzahl an Jungmusikern schließen lässt. „Wir werden von der Kindheit über die Pubertät bis ins Alter vom Musikverein begleitet“, bemerkte Mirjam Walch, die humorvoll und charmant durch das Programm führte. „Nur die Heiratsstrategie à la Habsburg, wie sie uns unser Obmann ans Herz gelegt hat, um neue Mitglieder für den Musikverein zu werben, die funktioniert noch nicht so ganz!“, lachte Walch.

Musizieren mit der Jugend ein wichtiger Aspekt

Auf das Jugendorchester abgestimmt waren auch „Siyahamba“ (ein traditioneller afrikanischer Zulusong), die irische Ballade „Irish Dream“ oder „Rattlesnake“, bei dem die Mitglieder des Jugendorchesters mit Rasseln durch die Publikumsreihen zogen, um das Geräusch der Klapperschlangen nachzuahmen.

Für eine besondere Überraschung sorgte Bezirkskapellmeister Manfred Kreutzer, der im Rahmen des Konzerts die zahlreichen Ehrungen an langjährige Mitglieder und Leistungsabzeichen an Jungmusiker übergab, die sich im Laufe der letzten beiden spielfreien Jahre angesammelt hatten.

Für seine langjährige Mitgliedschaft, seine besonderen Verdienste und seinen Einsatz rund um die Blasmusik im Allgemeinen und den Musikverein Dobersberg im Besonderen wurde Obmann Hubert Bogg mit der Silbernen Ehrennadel des Blasmusikverbandes ausgezeichnet. „Das ist die höchste Ehrung, die einem aktiven Musiker zuteilwerden kann“, zeigte er sich sichtlich gerührt.

