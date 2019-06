Mit Adrian Zöchmeister hat die Musikschule Heidenreichstein wohl einen der jüngsten Prima la musica Preisträger des Landes in ihren Reihen. Der 9-jährige Volksschüler begeisterte auf seiner Posaune die Fachjury in St.Pölten so sehr, dass er gleich den 1. Preis mit Auszeichnung zuerkannt bekam. Besonders stolz auf ihn ist sein aus Dobersberg stammender Musiklehrer Dominik Bauer.

Eine besondere Zuhörerin hatte der junge Musiker bei der letzten Unterrichtsstunde. Es war keine Geringere als Hollywoodstar Jen Bricker. Kein Wunder, ist sie doch seit Kurzem mit Posaunenlehrer Dominik Bauer verlobt und wird ihn am 12. Juli in Illinois, ihrer amerikanischen Heimat, heiraten. Dominik Bauer, der insgesamt 22 Schüler auf den Instrumenten Posaune, Tenorhorn, Tuba, Horn und Trompete unterrichtet, hat Jen Bricker, die ohne Beine geboren wurde, kennen und lieben gelernt.

Jen Bricker ist eine Luftakrobatin, Aerialistin, Tänzerin und Motivationsrednerin. Trotz ihrer Behinderung genießt sie die Herausforderung und möchte eines Tages an der berühmten Tanzshow „Dancing with the Stars“ teilnehmen.