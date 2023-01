Investition: Eine Million Euro für Feuerwehrhäuser-Bau

Als wichtigster Tagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung wurde der Haushaltsvoranschlag für 2023 behandelt. Vier Gemeinderäte der ÖVP und ein SPÖ-Gemeinderat waren entschuldigt. Der Schuldenstand der Marktgemeinde wird sich gegenüber dem Vorjahr um 89.200 Euro erhöhen und Ende 2023 3.655.800 Euro betragen. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.372 Euro.

Dennoch wird die Gemeinde auch im laufenden Jahr wieder in verschiedene Projekte investieren. So werden 1.020.000 Euro für den Bau von Feuerwehrhäusern bereit gestellt. 400.000 Euro sollen in den Hochwasserschutz im Bereich Burgrechtgraben in Dobersberg fließen. Mit 145.100 Euro wird für die Erstellung eines Leitungskatasters für die Abwasserbeseitigungsanlage sowie für die Wasserversorgungsanlage gerechnet. 125.000 Euro sollen im Laufe des Jahres für den Straßen- und Wegebau aufgewendet werden. Die Instandhaltung des Güterwegenetzes der Marktgemeinde wurde mit 30.000 Euro veranschlagt.

Für die Errichtung des Feuerwehrhauses in Goschenreith wird ein Teilbetrag von 25.000 Euro zur Verfügung gestellt. Insgesamt wird der Zubau seitens der Gemeinde mit 75.000 Euro (auszahlbar je nach Baufortschritt) gefördert. Der Umbau wird großteils in Eigenregie durch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ausgeführt.

Alle Tagesordnungspunkte wurden einstimmig beschlossen.

