Mit der traditionellen Hubertusfeier beging die Jägerrunde Dobersberg am 4. November das Erntedankfest der Jägerschaft.

Die versammelten Jäger zogen mit Fackeln geschlossen vom Hauptplatz in den Schlosshof ein. Im Hof war eine von Feuerkörben umrahmte symbolische Jagdstrecke angerichtet. Pfarrer Gerhard Swierzek hielt die Andacht im Gedenken an den Heiligen Hubertus, der als Schutzpatron der Jäger gilt.

"Feier soll Jäger und Nicht-Jäger zusammenführen"

Schriftführer Heinrich Hetzer bedankte sich stellvertretend für Jägerrunden-Obmann Christian Gissing im Rahmen der Feier bei den Mitgliedern für ihren ganzjährigen Einsatz. „Wenn man so sehenden Auges durch die freie Natur streift, sieht man eigentlich, wie klein dagegen die täglichen Sorgen sind. Der Ärger mit eigentlich geringfügigen Dingen verschwindet gegenüber Gottes großer und freier Natur. Vergleicht man dieses, sollten eigentlich in der Folge Streit und Zank als nichtig abgetan werden und ruhen. In diesem Sinne sollten wir die Natur als ausgleichendes und einigendes Geschenk Gottes betrachten. Die Feier soll daher nicht nur Erntedank sein, sondern alljährlich Jäger und Nicht-Jäger zusammenführen“, meine Heinrich Hetzer in seiner Ansprache.

Im Gespräch mit der NÖN erörterte Hetzer, dass es vom Wildbestand von den Rehen her noch gut aussehe. Leidtragend sei das Niederwild, das durch die Naturumstände und auch durch die Greifvögel und das Raubwild immer mehr reduziert werde. Fuchs und Greifvögel reduzieren die Rebhühner total und es gäbe praktisch schon länger keine Rebhühnerjagd mehr.

Die Hasenstrecke dürfte heuer etwas besser sein. Wildschweine sind nach wie vor ein großes Problem, da heuer ein Eichelmastjahr sei und sich dadurch die Wildschweine stark vermehren werden. Hier sind die Jäger gefordert, um den Schadenersatzforderungen der Bauern durch vermehrten Abschuss entgegenzukommen.