Eine Ära ging mit 1. Februar dieses Jahres zu Ende. Eva-Maria Rosenmaier beendete aufgrund ihrer Pensionierung nach 15 Jahren das Pachtverhältnis für die Jausenstation beim Maiswaldskilft mit der Gemeinde Dobersberg. Sie übernahm den Betrieb am 1. Juli 2006, den zuvor schon ihr Vater Karl Poiß seit 1973 geführt hatte. Karl Poiß war somit Pächter und Betreiber der ersten Stunde. Anfangs war nur bei Liftbetrieb geöffnet, später erweiterte er den Betrieb auf Sonn- und Feiertage nachmittags in den Monaten Mai bis Oktober.

Gerne mit Stammgästen länger sitzengeblieben. „Mein Mann Franz und ich waren sowieso immer bei meinem Papa in der Jausenstation. Uns hat das gefallen“, erzählt Eva Rosenmaier. „Nachdem mein Vater verstarb, haben wir gesagt, es muss weitergehen, weil das Angebot von den Leuten gut angenommen wurde und auch der Naturparkweg vorbeiführt.“ Der Betrieb sei auch bei ihnen weiterhin gut angenommen worden. „Mein Mann und ich haben das gerne gemacht und es hat uns nicht gestört, die Sonntagnachmittage so zu verbringen“, schildert Eva Rosenmaier. „Für uns war das ein schöner Ausgleich und wir hatten wirklich schon viele Stammkunden. Wenn nicht allzu viel los war, haben wir uns auch zu den Gästen gesetzt, geplaudert und gelacht. Da ist es auch öfter etwas später geworden.“

Freude über Lob von selbst gemachten Mehlspeisen. Besonders schön war es für die Konditorin, die auch eine Privatbackstube betrieb, wenn die Leute ihre selbst gemachte Mehlspeise gelobt haben. „So etwas freut einem dann natürlich sehr“, erzählt sie. „Bei uns gab es Kaffee Kuchen, Torten, verschiedene Brote und diverse Getränke für die Wanderer und Stammkunden.“ Nachdem man mit dem Auto zufahren könne, seien auch mehr Leute da gewesen. Es hätte zwar auch viele Wanderer gegeben, aber die Stammgäste hätten für ein volles Haus gesorgt.

Waren schon wie eine kleine Familie. Sehr gerne denken sie an die Grillfeiern zurück. „Der Oldtimer-Club Waldviertel aus Waidhofen ist regelmäßig zu uns gekommen wenn jemand einen runden Geburtstag gefeiert hat oder sie mit den alten Motorrädern ausgefahren sind“, schildert Rosenmaier freudig. „Die haben das sehr geschätzt und sind jetzt entsprechend traurig, dass ich nicht weitermache. Da waren auch 80-jährige Männer dabei, die noch mit ihren Motorrädern gefahren sind.“ Auch der Seniorenbund Dobersberg mit der damaligen Obfrau Elfriede Eggenberger und dem jetzigen Obmann Friedrich Goldnagel hat sie jedes Jahr im August im Zuge einer Wanderung besucht. „Ich möchte mich ganz herzlich bei all unseren Stammgästen bedanken“, ist es Eva Rosenmaier ein Anliegen. „Wir waren schon wie eine kleine Familie und am Ende eines Abends hat es natürlich auch die eine oder andere gratis Runde von uns gegeben.“ Bedanken wollen sie sich auch bei dem langjährigen Betriebsleiter des Skilifts, Johann Amberger, für die wirklich gute Zusammenarbeit all die Jahre.

Heuriger oder Grillfeiern wären möglich. „Wir hoffen wirklich, dass ein Nachfolger gefunden wird, der das auch mit Liebe betreibt, denn wir würden gerne als Gäste wiederkommen und hier eine gemütliche Zeit verbringen“, so die beiden. „Man könnte durchaus ein bisschen mehr daraus machen, etwa am Samstagabend in Richtung Heuriger oder Grillabende“, meint Eva Rosenmaier. „Das ging bei mir wegen meiner Backstube nicht. Ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die es interessieren könnte, aber es gibt noch keine Zusagen. Wir haben auch immer wieder investiert wie in Fassade, Rauchfang, Ofen oder Blitzableiter.“

Leben im Ruhestand mit Mann genießen. Geschlossen ist nun auch ihre Backstube. „Das letzte Jahr war auch hier schwierig, da es kaum Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten gab“, sagt Eva Rosenmaier. „Es kommen zwar noch immer Anfragen, aber mein Mann und ich möchten das Leben im Ruhestand jetzt genießen. Solange es uns gut geht, möchten wir die Dinge machen, die uns Freude bereiten, denn man kann keine Zeit hinten anhängen.“

Gastgewerbekonzession einzige Voraussetzung. Bürgermeister Martin Kößner hofft auch auf einen neuen Pächter: „Die einzige Voraussetzung ist eine Gastgewerbekonzession. Wenn sich wer aus der Gemeinde findet, würden wir uns freuen, es sind aber auch gerne Betreiber von außerhalb gesehen.“ Der Pachtpreis sei in einem leistbaren Rahmen. Der neue Pächter könne den Betrieb selbst gestalten. Die Jausenstation sei in einem betriebsfähigen Zustand, von Seiten der Gemeinde werde nichts verändert. „Es ist zwar schade, dass die Familie Rosenmaier aufhört nach den vielen Jahren, ich möchte mich jedoch bei ihnen herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken“, so der Bürgermeister.