Johannes Lamprecht ist das neueste Mitglied des Dobersberger Gemeinderats. Der Merkengerscher folgt dem ÖVP-Gemeinderat Norbert Kollenz nach, der nach 16 Jahren sein Mandat aus beruflichen und privaten Gründen zurückgelegt hat und der sich als Energiebeauftragter der Gemeinde bei vielen Projekten in energietechnischer Hinsicht eingebracht hat. Lamprecht stand seit 15 Jahren als Wirtschaftsbund-Kandidat auf der ÖVP-Liste. Von Beruf ist Lamprecht Tischler, er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Im Gemeinderat ist er Mitglied des Prüfungsausschusses mit der Option, in Zukunft weitere Aufgaben zu übernehmen. „Er soll jetzt erst mal in seine neue Aufgabe reinwachsen. Wenn Johannes Lamprecht sich noch mehr einbringen will, werden wir sicher etwas für ihn finden“, merkt Bürgermeister Martin Kößner (ÖVP) beim Fototermin an. Lamprecht freut sich auf seine neue Aufgabe in der Gemeindepolitik: „Ich denke, jetzt war einfach der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt.“