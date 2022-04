Kabarett: „Krisen feiern, wie sie fallen“

Werbung

Viel Glanz und Feinsinn kehrten am Samstag im Kulturkeller Dobersberg ein. Kabarettist Clemens Maria Schreiner bewies in seinem neuen Programm „Krisenfest“ allerfeinste humoristische Klinge. Sein mittlerweile neuntes Programm führte den gebürtigen Steirer zum ersten Mal in diese Gegend des Waldviertels, und er zeigte sich durchaus angetan von Land und Leuten.

Schreiner wies besonders auf die schönen Orte mit viel alter Bausubstanz hin. Dies führt thematisch auch gleich zu seinem Programm, das in einem alten Haus spielt. Nur soll das nicht erhalten werden, sondern steht kurz vor dem Abriss. Doch zuvor soll darin noch einmal ordentlich gefeiert werden.

Legt Finger auf Wunden

Der Gastgeber lädt dazu vermeintliche Freunde ein. Jedoch ist nicht klar, inwieweit es diese Freunde auch wirklich gibt, bzw. diese Freundschaft auch beiderseitig ist. Der imaginäre Dialog mit jenen führt dabei durch viele Themengebiete, seien es Grundstücks- und Wohnraumspekulationen von Pensionsfonds, Sondermüllentsorgung in Indien oder der Gruppentanzterror mit Partyhits. Obwohl Clemens Maria Schreiner den Finger in so manche Wunde legt, bleibt er ein Radikaloptimist. Mit dem Credo „Man muss die Krisen feiern, wie sie fallen“, gönnt er dem Publikum eine kurze Pause von den langen Gesichtern und betrachtete die Nachteile positiv und die Dinge entspannt. Schreiners Sprache ist geschliffen und die Gedankengänge sind weit verzweigt und verwinkelt. Er ist ein begnadeter Geschichtenerzähler, dem man gerne und gespannt zuhört, auch wenn am Schluss nicht immer eine Schenkelklopfer-Pointe steht.

Clemens Maria Schreiner ist demnächst auch wieder im Fernsehen zu sehen. Neben seinen Auftritten in „Was gibt es Neues“, laufen im Mai weitere Ausgaben von „Fakt oder Fake“. „Im Sommer wird davon die vierte Staffel gedreht, diese wird dann im Herbst ausgestrahlt“, erzählt er im NÖN-Gespräch.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.