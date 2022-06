Keramikaustellung: Die „VerTonung“ der Welt

Werbung

„Die VerTonung der Welt“ – das ist der Titel eines Buches und der aktuellen Ausstellung von der Keramikkünstlerin Martina Funder.

Die Keramikerin Martina Funder hat sich dem Material Ton, das der Erde am nächsten ist, ja, aus ihr entsteht, über einen Umweg angenähert. Unter Umweg versteht sie ihre Malereiausbildung an der Akademie der bildenden Künste und auch noch die Jahre danach, in denen sie viel gemalt und gezeichnet hat.

Martina Funder ist hoch dekoriert mit verschiedenen Auszeichnungen. Sie erhielt unter anderem 1991 den Anerkennungspreis des Landes NÖ, 1992 den Kulturpreis der Stadt Baden, 1993 den Salzburger Keramikpreis, den Preis des BM für Unterricht und Kunst. 2005 wurde sie zum internationalen Keramik-Workshop nach Korea eingeladen. In ihrer Kunst spiegelt sich auch ihre Reiselust. Sie blickt zurück auf längere Aufenthalte in Armenien, Georgien, der Mongolei und Tadschikistan. Ebenso hat sie Nepal, Tibet, Indien, Korea, Ägypten, Marokko, Peru und auch die USA bereist.

Vielschichtiges Formenrepertoire. „Das außerordentlich vielschichtige Formenrepertoire von Funders Keramiken reicht vom Linear-Geometrischen bis zum Organisch-Vegetabilen. Dieser Umstand erklärt sich vermutlich daraus, dass sie einerseits Kachelöfen baut und die Kacheln dafür auch selbst herstellt“, erklärte Kunsthistoriker Hartwig Knack in seiner Eröffnungsrede. „Die Oberflächenbeschaffenheit ihrer Objekte ist mal rau oder grob, mal glatt oder glasiert. Je nachdem, wie es der Künstlerin formal oder inhaltlich angemessen erscheint. Die Natur jedenfalls mit ihrer Fülle an Mustern, Rhythmen und Farben, liefert ihr immer wieder aufs Neue Impulse für ihre Kunst.“

Bürgermeister Martin Kößner begann seine Ansprache mit dem Zitat „Kunst wischt den Staub des Alltags von der Seele“ von Pablo Picasso, und lud die Besucher ein, aus dem Alltag auszusteigen und sich mit allen Sinnen auf die wundervollen Kunstwerke einzulassen. Bezirkshauptfrau Daniela Obleser dankte dem Team des Kulturkellers für das Engagement, denn hier werde Kunst zu den Menschen gebracht und das Interesse an Kunst und Künstlerin geweckt. Bundesrat Eduard Köck betonte, dass es dem Land NÖ ein Anliegen sei, Kultur breit auszurollen, was auch im Bezirk hervorragend gelungen sei.

Die Ausstellung ist bis 4. August zu sehen. Öffnungszeiten: Samstag, Sonn- und Feiertag: 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr. Dienstag und Donnerstag: 18 bis 20 Uhr und nach Vereinbarung: 0664 511 08 40.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.