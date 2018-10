Reinhard Deimel war bereits im April 1990 als totaler Quereinsteiger zum Bürgermeister der Marktgemeinde Dobersberg gewählt worden. In der Gemeinde gab es damals einige Turbulenzen, weil der gesamte Gemeindevorstand der vorigen Periode sich wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht verantworten musste, da Bauten außerhalb des Baulandes genehmigt worden waren.

Mit seiner ruhigen und ausgleichenden Art schaffte es der Standesbeamte Deimel rasch, Dobersberg in ruhiges Fahrwasser zu bringen - bei allen fünf Gemeinderatswahlen ab 1990 wurde er von der Bevölkerung der Marktgemeinde auch eindrucksvoll bestätigt.

Die wesentlichsten Eckpunkte seiner Arbeit in der Gemeinde Dobersberg, und wen die ÖVP bereits als Nachfolger nominiert hat, lest ihr ab Mittwoch in der Waidhofner NÖN.