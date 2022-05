Lebensgeschichten: Anekdoten erheiterten

Werbung Baureport Expert Hörmann Anzeige 2,3 Mio. Euro in die Zukunft investiert

Dass Juristen keinesfalls trockene Menschen sein müssen, hat Rainer Marsch am Wochenende im Kulturkeller bewiesen. Der Jungpensionist nahm seinen neuen Lebensabschnitt und die damit gewonnene Zeit zum Anlass, um heitere Anekdoten aus seiner Jugend, der Schulzeit, seinem Leben und der Berufserfahrung bei einer Bank in Wien zu Papier zu bringen und an zwei Abenden einem begeisterten Publikum vorzutragen.

Um seine vielfältigen Geschichten anschaulicher zu präsentieren, wurden immer wieder Bilder eingeblendet bzw. schlüpfte er in Trainingsanzüge aus seiner Zeit beim USV Dobersberg und sorgte damit für so manche Nostalgiestimmung. Rainer Marsch punktete beim Publikum natürlich mit jeder Menge Lokalkolorit und seiner persönlichen Beziehung zum Publikum. Einige Protagonisten seiner Erzählungen waren als Zuseher anwesend, durch den charmanten und liebevollen Schmäh von Marsch fühlte sich jedoch niemand vorgeführt und angegriffen.

Spannungsfeld zwischen Waldviertel und Wien

Obwohl Rainer Marsch mit seiner Familie in Wien lebt, hat er den Kontakt zu seiner Heimat so gut wie möglich aufrechterhalten. Das Spannungsfeld Waldviertel – Wien lieferte auch einiges an Inhalt des Abends. Doch auch aus seiner Schulzeit tauchten erstaunliche Dinge auf, die für große Erheiterung im Publikum sorgten. Schwänke aus dem Herkunftsort seiner Frau und aus dem Berufsalltag rundeten den Abend ab. Zwischendurch gab es auch nachdenkliche Momente.

Rainer Marsch wurde 1958 geboren und ging nie in einen Kindergarten. Er besuchte die zweiklassige Volksschule mit acht Schulstufen in Karlstein und maturierte 1976 in Waidhofen. Acht Jahre ministrierte er beim ersten Kräuterpfarrer Rauscher und übersiedelte mit 14 als Langhaariger nach Dobersberg. Nach dem Bundesheer studierte er Jus und nach zwei Zwischenstationen ging er mit 25 zu einer Bank nach Wien.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.