Die aus Dobersberg stammende Regisseurin Klara Rabl hat mit einer Science-Fiction-Satire Premiere bei den Hin&Weg-Theatertagen in Litschau. Das Hörspiel „Der verhängnisvolle Tod des Werner Gruber“ spielt im Jahre 2082 und handelt von dem Landeshauptmann Johann Schranz, einer durchtriebenen Telefon-Astrologin und dem TV-Physiker Werner Gruber.

Der Landeshauptmann befürchtet eine Wahlniederlage, da sein größter Rivale, die Volkspartei, in Umfragen stetig dazugewinnt. Dieses Geschehen und eine absolute Mehrheit für die Volkspartei möchte Schranz unbedingt verhindern. Dazu schmiedet er einen Plan: Er reist zurück ins Jahr 2018, um die Mutter des sozialdemokratischen Widersachers zu töten und so dessen Geburt zu vereiteln.

Eines Nachmittags besucht der zukünftige Landesvater die Telefon-Astrologin Sylvia Stasny und will sie kaltblütig erschießen. Doch Sylvia gelingt es, Schranz in ein Gespräch über Mehlspeisen, die Pendlerpauschale im Asteroidengürtel und Raps-Felder am Mars zu verwickeln. Als schließlich der TV-Physiker Werner Gruber auftaucht, sorgt dieser für eine verhängnisvolle Wendung.

"Hörspiel beinhaltet eine breite Themenpalette"

In diesem Stück von Marc Carnal („Willkommen Österreich“, „Die Tagespresse“) unter der Regie der Dobersbergerin Klara Rabl wird die intime Atmosphäre eines Hörspiels mit rasanter Bühnen-Action vereint. Dolores Winkler, Reinhold G. Moritz und Benjamin Vanyek leihen zahlreichen Figuren ihre Stimme und erzeugen gleichzeitig sämtliche Geräusche für das Stück selbst.

Das Hörspiel beinhaltet eine breite Themenpalette von Landespolitik, Astrologie, Pseudowissenschaften bis zum Thema Online-Dating. Durch den subtilen Witz wird dem Akustik-Kammerspiel eine gewisse Art von Würze erteilt, die man sich nicht entgehen lassen möchte.

Das Stück selbst spielt im Waldviertel und lädt sowohl alle Waldviertler als auch Theater-Liebhaber aus anderen Regionen zu einer der Vorstellungen am 10. August um 20 Uhr sowie am 11. August um 17 und um 20 Uhr im Brauhausstadl ein.