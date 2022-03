Mitbegründer des Naturparks verstorben

Werbung

Der Mitbegründer des Vereins Thayatal-Naturpark Dobersberg, Dezsö Attila Csallany, verstarb am 8. März im Alter von 84 Jahren.

Csallany wurde am 3. August 1937 in Ungarn geboren. Durch die Nachkriegswirren wuchs er bei den Großeltern — sein Großvater war der Heimatdichter Ignaz Jörg — in Waidhofen auf, wo er auch die Volksschule und das Realgymnasium besuchte. Als Fürsorgeerzieher trat er in den Landesdienst in der Erziehungsanstalt in Korneuburg ein.

Weiters war Attila Csallany bei der Firma Stransky in Waidhofen als Exportleiter und in Gastern als Lohnverrechner tätig, führte die Qualitätskontrolle bei der Firma Eisert in Waidhofen durch und war Röntgenassistent im Allgemeinen Krankenhaus in Waidhofen.

Besonders engagierte er sich in Dobersberg, wo er Obmann des Fremdenverkehrsvereins und Verschönerungsvereins Dobersberg und Reibers war. Gemeinsam mit Obmann Erich Eggenberger gründete er den Verein Thayatal Naturpark Dobersberg. Hier trat er besonders für die Einrichtung des Farnlehrpfades als Farnschlucht im Naturpark ein sowie für die Einrichtung eines Wünschelrutenweges. Jahrelang oblag ihm die Funktion als Obmann-Stellvertreter. Jugendgruppen und Zeltlager im Naturpark gingen auf sein Engagement zurück, ebenso die Einrichtung des Jugendgästehauses in Reibers. Die Liste seiner Aktivitäten setzte sich fort als Vorstandsmitglied im Bildungs- und Heimatwerk Dobersberg, bei den Wanderfreunden Dobersberg und als Begründer des Bäuerlichen Gästeringes Thayatal. 31 Jahre lang vertrat er die Marktgemeinde Dobersberg in Gremien des Fremdenverkehrs im Waldviertel sowie im Tourismusverband Thayatal.

Erster „Bester Freiwilliger“ der Gemeinde Dobersberg

Attila Csallany wurde als erster „Bester Waldviertler Freiwilliger“ von Dobersberg geehrt und erhielt die Silberne Ehrennadel des Naturparkvereins, sowie die Silberne Ehrennadel des Nö.AAB.

In der Pension wandte sich Csallany der Geomantie zu, sorgte für die geomantische Mutung der Pfarrkirche und des Naturparks Dobersberg, bot Führungen und Seminare an. 2008 wurde nach seinem Konzept mit zahlreichen Mitgliedern des Naturparkvereins die „Arena Geomantica“ im Naturpark verwirklicht, die auch als Veranstaltungsort genutzt werden kann.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.