Einer General erneuerung wird derzeit die Wasseraufbereitungsanlage der Wasserversorgung in Dobersberg unterzogen.

Die zwei neuen Tanks wurden bereits im Technikgebäude installiert. Bis Ende Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Michael Schwab

Nachdem vor zwei Jahren bereits die jahrzehntealte Chlordioxid-Anlage, für die es keine Überprüfung mehr gab, gegen eine moderne UV-Entkeimungsanlage getauscht worden war, wird nun der Rest der Technik erneuert, allen voran die beiden Tanks zur Filterung des Trinkwassers und die gesamte Steuerungs- und Regelungstechnik.

Da die Aufbereitungsanlage pro Jahr rund 30.000 Kilowattstunden an Strom verbraucht, wird auch eine 13 kWp-Photovoltaikanlage am Dach des Technikgebäudes in Ost-West-Ausrichtung installiert. Damit sollen rund 13.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugt und ein gutes Drittel des Gesamtstrombedarfs gedeckt werden.

Steuerung optimiert Nutzung des Sonnenstroms. Um den erzeugten Strom bestmöglich auszunutzen, kommt die moderne Steuerungstechnik ins Spiel. „Wir können die Pumpen im Hochbehälter untertags, wenn die Sonne scheint, bevorzugt laufen lassen, auch wenn der Pegel noch nicht im Minimum ist. In der Nacht können wir den Wasserspiegel weiter absinken lassen, um möglichst wenig Strom aus dem Netz dafür aufwenden zu müssen“, erklärt der zuständige geschäftsführende Gemeinderat Franz Eggenhofer (ÖVP).

Auch schwankende Wasserqualität aus den einzelnen Brunnen kann die neue Anlage wenn gewünscht automatisch ausgleichen. „Sollte beispielsweise ein Brunnen beeinträchtigt sein, kann das Mischverhältnis angepasst werden, indem die anderen Brunnen verstärkt herangezogen werden. Früher musste das der Wassermeister händisch machen, jetzt geht das auf Knopfdruck oder sogar automatisch“, erläutert Eggenhofer.

Die Erneuerung samt Photovoltaik kostet rund 450.000 Euro. Die Arbeiten sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein.