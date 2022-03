Musik-Neuerscheinung: Wenn Monde abstürzen

„Wir lassen ab und zu Monde abstürzen - bei Brettspielabenden oder gern auch mal in Beziehungen. Irgendwo zwischen diesen Gefühlsextremen der Euphorie eines Abends mit Freunden und eines großen Moment des Scheiterns, spielt sich der Alltag ab“, erklärt Matthias Ledwinka in seiner bereits vierte Single des Studioprojekts „Klawuta“. „Man hat oft das Gefühl, die ganze Welt stürzt ein und der Mond fällt einem auf dem Kopf. Zumindest empfindet man es in dem Moment so. Im Nachhinein ist es dann vielleicht gar nicht so tragisch.“

Die neue Single „Phobos, Deimos, Whatever“ ist eine Metapher für unterschiedliche Aspekte dieses täglichen Auf- und Ab. „Phobos und Deimos sind die zwei Marsmonde und waren bereits in der griechischen Mythologie Gestalten, die Furcht und panische Angst verbreiteten. Diese Analogien finde ich spannend“, meint Lendwinka.

Auch bei diesem Song sind wieder zwei Gäste mit an Bord. Der Gesang ist dreigeteilt, wobei jeder seine Texte selbst geschrieben hat. Alexander Lausch hat mit seiner Gitarre ordentlich Schmalz (veganes natürlich) auf das Songgerüst gepackt und dann noch Vocals mit der Intensität eines Neutronensterns darüber gesungen. Nachdem Martin Peichl kein Sänger ist, gibt er in gesprochener Form aus der Missionszentrale letzte Botschaften als Funkspruch mit auf den Weg. Die sind ebenso eindringlich und auf den Punkt geschrieben, wie wir das aus seinen Büchern kennen.

Musikalisch ist „Phobos, Deimos, Whatever“ eine Weltraum-Hymne, die sich an einem schmalen Grat zwischen Alternative Rock, Post-Hardcore und Post-Grunge entlangbewegt.

Rhythmisch möchte Matthias Ledwinka weiterhin alle drei bis vier Monate einen Song herausbringen: „So wie es für mich passt und es sich gut anfühlt.“ Demnächst wird es auch mit der Band Lausch wieder eine neue Single geben.

Übrigens meint er: „Wer helfen will, dass mehr österreichische Musik - konkret Klawuta - im Radio gespielt wird, kann uns gern unterstützen! Einfach ‚Phobos, Deimos, Whatever‘ bei den Radios wünschen.“

